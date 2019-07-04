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сегодня, 16:43 3

«Медовый домик», где лакомился Путин, установили в аэропорту Благовещенска (фото)

«Медовый домик», где лакомился Путин, установили в аэропорту Благовещенска (фото)
Фото: instagram.com/28regionexport

В аэропорту Благовещенска на первом этаже открылся «медовый домик», сообщается в Инстаграме Центра поддержки экспорта Амурской области. Торговая точка предлагает посетителям аэропорта приобрести амурский мед, крем-мед с ягодами и орехами, а также другую продукцию.

Среди даров дальневосточной тайги: орехи, шиповник, варенье из шишек, ароматные чаи с травами, мармелад на меду. Также продаются подарочные наборы.

«Продукцию можно перевозить в ручной клади. Для этого случая будут предусмотрены специальные пакеты!» – пишет Центр.

В аэропорту Благовещенска установили тот домик, в котором президент РФ Владимир Путин и его коллега из КНР Си Цзиньпин пробовали амурский мед в ходе ВЭФ-2018 во Владивостоке. В июне сообщалось о проведении конкурса на право безвозмездного пользования «медовым домиком».

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#Китай #российская власть #торговля #транспорт

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Комментарии
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  • grod

    grod
    42 минуты назад

    ну всё ! пойду к этому домику за благодатью, там дух Сказочного Солнцеликого ещё наверное не выветрился....

  • true_rus

    true_rus
    13 минут назад

    Вел ком ! деградация на первый план

  • Kadet_84

    Kadet_84
    13 минут назад

    Нужно бирку прикрутить: "Здесь был царь"...

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