«Медовый домик», где лакомился Путин, установили в аэропорту Благовещенска (фото)

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В аэропорту Благовещенска на первом этаже открылся «медовый домик», сообщается в Инстаграме Центра поддержки экспорта Амурской области. Торговая точка предлагает посетителям аэропорта приобрести амурский мед, крем-мед с ягодами и орехами, а также другую продукцию.

Среди даров дальневосточной тайги: орехи, шиповник, варенье из шишек, ароматные чаи с травами, мармелад на меду. Также продаются подарочные наборы.

«Продукцию можно перевозить в ручной клади. Для этого случая будут предусмотрены специальные пакеты!» – пишет Центр.

В аэропорту Благовещенска установили тот домик, в котором президент РФ Владимир Путин и его коллега из КНР Си Цзиньпин пробовали амурский мед в ходе ВЭФ-2018 во Владивостоке. В июне сообщалось о проведении конкурса на право безвозмездного пользования «медовым домиком».