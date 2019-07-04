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сегодня, 15:57 1

На набережной Благовещенска заметили «робота» (видео)

На набережной Благовещенска заметили «робота» (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Как видно, по набережной Амура прогуливался человек в необычном костюме, который привлек внимание горожан.

«Робот на набережной», – комментирует в видео за кадром мужчина. Пользователи Инстаграма с этим не согласились, сочтя, что человек изображает Альфонса Элрика – одного из двух главных героев аниме-франшизы «Стальной алхимик».

«Младший брат Эдварда Элрика. Вместе с Эдом совершил человеческое преобразование, в процессе которого у старшего забрали левую ногу и правую руку, а у младшего все тело. Теперь Альфонс вынужден существовать, как душа, прикрепленная к громадным доспехам», – рассказывает об Альфонсе сайт fma.fandom.com.

Изображение: fma.fandom.com

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#жизнь

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Комментарии
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  • FPG

    FPG
    44 минуты назад

    Альфонс... что же с тобой сделала матушка-Россия.

    По помойкам поди брата искал, да водовкой заправлялся.

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