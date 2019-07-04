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сегодня, 15:54 6

В Благовещенске утка завела утят в правительственный гараж

В Благовещенске утка завела утят в правительственный гараж
Фото: www.instagram.com/ohotaamur/

В Благовещенске снова пришлось ловить многодетную утку. Мандаринка с выводком решила посетить гараж в здании правительства Амурской области.

«Скорее всего, утята появились на свет где-то неподалеку, и мать пыталась вывести их к воде, но слегка заблудилась», – предположили специалисты управления по охране животного мира Амурской области.

Служащие управления по охране животного мира поймали пернатое семейство сачком и выпустили в районе Чигиринского водохранилища.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенцы обращают внимание на появление диких уток с утятами в разных районах города. Специалисты охотуправления рекомендуют не трогать уток и никуда их не перемещать.

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#природа

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Комментарии
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  • тт

    тт
    1 час назад

    Утки атакуют

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    хотела к губеру обратиться

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Со здания правительства видишь ли выперли, а простым гражданам не трогайте - утка сама знает куда идти.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    AmurLand

    хотела к губеру обратиться



    Уже почти дошла, но перехватили(



    Это ж надо было так дверью ошибиться((



  • Монстриха

    Монстриха
    58 минут назад

    Как здорово, что живность такая разводится...в Москве например утки ходят в магазин...за "покупками безвозмездно"

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    46 минут назад

    Это не "мандаринка"! Мандаринка совершенно с другим окрасом перьев, ну просто с радикально-другим- оранжевым.

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