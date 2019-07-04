В Благовещенске утка завела утят в правительственный гараж

В Благовещенске снова пришлось ловить многодетную утку. Мандаринка с выводком решила посетить гараж в здании правительства Амурской области.

«Скорее всего, утята появились на свет где-то неподалеку, и мать пыталась вывести их к воде, но слегка заблудилась», – предположили специалисты управления по охране животного мира Амурской области.

Служащие управления по охране животного мира поймали пернатое семейство сачком и выпустили в районе Чигиринского водохранилища.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенцы обращают внимание на появление диких уток с утятами в разных районах города. Специалисты охотуправления рекомендуют не трогать уток и никуда их не перемещать.