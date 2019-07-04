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сегодня, 15:50 0

В Амурской области ждут секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева

В Амурской области ждут секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева
Фото: nao24.ru/Антон Тайбарей

5 июля Амурскую область посетит глава Совбеза Николай Патрушев. В Благовещенске он проведет совещание с главами регионов Дальнего Востока и представителями федеральных министерств и ведомств.

На совещании обсудят антитеррористическую защищенность объектов на территории Дальнего Востока России и Забайкалья.

«Планируется рассмотреть меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении правительства Амурской области.

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#областная власть #российская власть

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