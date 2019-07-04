В Амурской области ждут секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева
5 июля Амурскую область посетит глава Совбеза Николай Патрушев. В Благовещенске он проведет совещание с главами регионов Дальнего Востока и представителями федеральных министерств и ведомств.
На совещании обсудят антитеррористическую защищенность объектов на территории Дальнего Востока России и Забайкалья.
«Планируется рассмотреть меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении правительства Амурской области.
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