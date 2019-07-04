Футболист вяжет крючком шляпы с фруктами, овощами, колбасой (фото)

Фото: www.instagram.com/chiliphilly

Необычным делом увлекся австралиец Фил Фергюсон и прославился в соцсетях. 26-летний парень – футболист, но прекрасно вяжет крючком. И это в основном гигантские продукты питания.

Фил изготовил 153 разных шедевра, и ему сложно выбрать любимый. Но один из них все-таки нравится ему больше остальных. «У меня всегда будет сентиментальная привязанность к моей гамбургерской шляпе. Именно она положила начало всему этому приключению», – говорит он.

«Я открыл свой аккаунт в Instagram пять лет назад, когда переехал из Мельбурна в Перт и хотел найти друзей. Я вязал большие съедобные шапки и выкладывал их на страничке. Но я даже не предполагал, что получу такой отклик!» — вспоминает австралиец.

Вместо привычных шарфов или джемперов Фил создает крючком шляпы, пончо и топы с фруктами, овощами, орехами и другими продуктами, такими как гамбургеры, чипсы, десерты.

В его арсенале есть огромные шляпы в виде арахиса, клубники, колбасы, авокадо, кренделя и множество других удивительных вещей. Кроме головных уборов, он также вяжет целые костюмы. Но сетует, что на это уходит гораздо больше времени.

«На меня подписываются очень позитивные люди и выражают восторг по поводу моих творений. Несколько лет назад я и представить не мог, что я буду этим заниматься. Это безумие! Я проделал большую работу и мне очень повезло с аудиторией», – рассказал увлеченный парень изданию Metro.

На Instagram Фила подписались уже более 140 тысяч человек, и их количество постоянно растёт, пишет Ридус.