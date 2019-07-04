Амурчане обсуждают медведя, который «проверял» ход мусорной реформы (фото, видео)

Фото: instagram.com/kriminal.blg

В социальных сетях амурчане обсуждают фото и видео, героем которых стал медведь. Опубликовавший кадры инстаграм-паблик kriminal.blg пишет, что место действия – Соловьевск. Такой населенный пункт есть как в Амурской области, так и, например, в Забайкальском крае.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

«Медведь решил проверить, как проходит наша мусорная реформа», – сообщает паблик, отмечая, что фото и видео получены от подписчиков. «Вообще не смешная надпись, мишка голодный, животным нечем питаться», – заметил на это один из пользователей.

Фото: instagram.com/kriminal.blg

ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать эту информацию главу села Соловьевск в Тындинском районе Приамурья Ирину Артемьеву. Она, ознакомившись с фото и видео, сообщила, что место действия – не амурский Соловьевск. «Это не в Соловьевске, и мусорных контейнеров у нас таких нет», – сказала глава села.