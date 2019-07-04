В одной из благовещенских девятиэтажек произошел фекальный потоп (видео)

Жители дома № 4/2 по улице Воронкова в Благовещенске опасаются, что коммунальная авария может повлечь трагедию. В доме протекает канализация. Кроме повышения влажности и неприятного запаха, проблема грозит замыканием электропроводки.

Дом № 4/2 по улице Воронкова трехкорпусный, состоит из трех секций по 10, 9 и пять этажей. По словам людей, живущих в девятиэтажной его части, с марта там протекает канализация.

«В подъезде пар, неприятный запах, сырость, мошки. Я отправлял заявки в управляющую компанию, они прислали сантехников. Приехали, открыли вентиляцию, ничего не починили. Вода лилась до мая. В мае начался ремонт в квартире на втором этаже. После ремонта между вторым и первым этажами на несущей стене начало расплываться влажное пятно», – рассказывает Евгений, квартира которого расположена на первом этаже.

По словам мужчины, внутри стены проходит труба, в которой образовалась течь. Кирпичная стена может разрушиться от сырости. «Это просто вопрос времени, когда замкнет проводку и произойдет пожар. Течь находится возле электрощитка. Если вода попадет в щиток, возникнет короткое замыкание и воспламенение. При горении пластиковая оплетка дает обильный токсичный дым. Это очень опасно», – объясняет Евгений.

19 июня он вновь обратился в управляющую компанию с просьбой принять срочные меры по борьбе с нарушением норм безопасности и санитарии. На общем собрании собственники собрали подписи под обращением в управляющую компанию и жилинспецию. Жильцы не исключают, что придется обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

В управляющей компании, обслуживающей дом, корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали, что порыв канализационного стояка уже устранен. «Порыв произошел в нежилой квартире. Установили собственника, устранили порыв. По поводу электрощитка мастер пояснил, что поводов для волнения нет, проблема решена. Ситуацию держат на контроле», – сообщил представитель управляющей компании.