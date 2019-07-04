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сегодня, 14:46 7

В одной из благовещенских девятиэтажек произошел фекальный потоп (видео)

В одной из благовещенских девятиэтажек произошел фекальный потоп (видео)

Жители дома № 4/2 по улице Воронкова в Благовещенске опасаются, что коммунальная авария может повлечь трагедию. В доме протекает канализация. Кроме повышения влажности и неприятного запаха, проблема грозит замыканием электропроводки.

Дом № 4/2 по улице Воронкова трехкорпусный, состоит из трех секций по 10, 9 и пять этажей. По словам людей, живущих в девятиэтажной его части, с марта там протекает канализация.

«В подъезде пар, неприятный запах, сырость, мошки. Я отправлял заявки в управляющую компанию, они прислали сантехников. Приехали, открыли вентиляцию, ничего не починили. Вода лилась до мая. В мае начался ремонт в квартире на втором этаже. После ремонта между вторым и первым этажами на несущей стене начало расплываться влажное пятно», – рассказывает Евгений, квартира которого расположена на первом этаже.

По словам мужчины, внутри стены проходит труба, в которой образовалась течь. Кирпичная стена может разрушиться от сырости. «Это просто вопрос времени, когда замкнет проводку и произойдет пожар. Течь находится возле электрощитка. Если вода попадет в щиток, возникнет короткое замыкание и воспламенение. При горении пластиковая оплетка дает обильный токсичный дым. Это очень опасно», – объясняет Евгений.

19 июня он вновь обратился в управляющую компанию с просьбой принять срочные меры по борьбе с нарушением норм безопасности и санитарии. На общем собрании собственники собрали подписи под обращением в управляющую компанию и жилинспецию. Жильцы не исключают, что придется обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

В управляющей компании, обслуживающей дом, корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали, что порыв канализационного стояка уже устранен. «Порыв произошел в нежилой квартире. Установили собственника, устранили порыв. По поводу электрощитка мастер пояснил, что поводов для волнения нет, проблема решена. Ситуацию держат на контроле», – сообщил представитель управляющей компании.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Knopa~~~Knopa

    Knopa~~~Knopa
    2 часа назад

    А что за управляющая компания вас обслуживает? если не секрет.

  • Knopa~~~Knopa

    Knopa~~~Knopa
    2 часа назад

    если это Управ Дом на Батарейной 7, то не удивительно.

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    Knopa~~~Knopa

    если это Управ Дом на Батарейной 7, то не удивительно.



    оно самое



  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    Достойные новости для города. А то центральные СМИ обсуждают визит Путина в Италию, аварию на атомной подлодке, наводнение в Иркутской области. А чем хуже Благовещенск? У нас тоже потоп только фекалиями.

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Щас лучшая в России жилинспекция быстро разберется))

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Nakamura

    Щас лучшая в России жилинспекция быстро разберется))



    Да там скорее всего посоветуют пока не какать до решения проблемы.

  • FPG

    FPG
    49 минут назад

    Канализационная труба в стене?

    Так, друзья мои, не бывает.

    Это запрещено и старыми СНиП и новыми СП.

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