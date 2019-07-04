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сегодня, 14:37 7

Осужден благовещенец, накопивший миллион долгов по алиментам

Осужден благовещенец, накопивший миллион долгов по алиментам
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Мужчина обвинялся в преступлении по части 1 статьи 157 УК РФ. Он без уважительных причин в нарушение решения суда не платил алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Согласно исполнительному документу – судебному приказу, вынесенному в июне 2007 года мировым судьей, амурчанин был обязан выплачивать алименты в размере 1/4 части всех видов заработка. Выплаты должны производиться ежемесячно, начиная с июня 2007 года и до дня совершеннолетия ребенка. В июне 2015 года судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины – о взыскании алиментов.

Благовещенец, зная об исполнительном производстве, в нарушение решения суда выплаты не производил без уважительных на то причин. В апреле 2018 года судебным приставом-исполнителем в отношении мужчины был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей). В апреле 2018 года постановлением мирового судьи амурчанина признали виновным, ему назначили наказание – 120 часов обязательных работ. Это наказание горожанин отбыл.

Мужчина, чтобы избежать уголовной ответственности, произвел разовые выплаты алиментов в период с июня по ноябрь 2018 года, на общую сумму 5 500 рублей. Это несоразмерно сумме ежемесячного платежа, который составляет 10 505 рублей, а также общей сумме задолженности, которая на февраль 2019 года составила 1 010 538 рублей 80 копеек.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, амурчанин вину в преступлении признал полностью, раскаялся. Учтя все обстоятельства, суд приговорил его к 5 месяцам исправительных работ, с удержанием 5 % из зарплаты в доход государства. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 месяцев и 18 дней.

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#дети #суды

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Не пойму наказания, т.е. семье он так ничего не отдаст, а государству будет отстегивать 5%? А после отбытия наказания все долги простят?

  • Дюнь-Дюнь

    Дюнь-Дюнь
    2 часа назад

    брак наверно фиктивный

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Совсем ку-ку, простите за выражение?! Брак фиктивный, а ребенок реальный?

  • Дюнь-Дюнь

    Дюнь-Дюнь
    2 часа назад

    была бы нормальная баба мужик бы не ушёл

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад



    с удержанием 5 % из зарплаты в доход государства



    прикольно, а почему не в пользу ребёнка?

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Ребенку приставы с оставшихся 95% снимут

  • Монстриха

    Монстриха
    51 минута назад

    странный народ..нормальная баба..ит т.д. причем тут бывшая..это же ваши детки и они хотят кушать..

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