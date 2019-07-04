Актер Роберт Салахов возвращается в Благовещенск

Как стало известно Амур.инфо, в ближайшее время актер Роберт Салахов вернется в Благовещенск и снова будет работать в Амурском театре драмы. В 2017 году он получил приглашение играть в театре Черноморского флота и покинул родной регион, переехав в Севастополь.

После переезда в Крым Салахов принял участие в съемках драматического сериала «Игра с огнем» Первого канала. Его партнерами на съемочной площадке стали такие известные российские актеры, как Игорь Петренко, Кирилл Плетнев, Ольга Красько.

Роберт Салахов работал в Амурском театре драмы 22 года. За это время он сыграл порядка 20 спектаклей и получил звание заслуженного артиста России.

По телефону информацию о своем возвращении Роберт Илгизович подтвердил. «Информация о моем возвращении в Амурский театр абсолютно достоверна. Если все получится, то в начале августа я должен быть в Благовещенске. С нетерпением ожидаю встречи со своим родным коллективом Амурского театра драмы, ну и, конечно же, с огромнейшим нетерпением ожидаю встречи с моим любимым, хорошим, умным, любящим зрителем», – сказал актер.