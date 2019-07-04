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сегодня, 14:35 9

Актер Роберт Салахов возвращается в Благовещенск

Актер Роберт Салахов возвращается в Благовещенск

Как стало известно Амур.инфо, в ближайшее время актер Роберт Салахов вернется в Благовещенск и снова будет работать в Амурском театре драмы. В 2017 году он получил приглашение играть в театре Черноморского флота и покинул родной регион, переехав в Севастополь.

После переезда в Крым Салахов принял участие в съемках драматического сериала «Игра с огнем» Первого канала. Его партнерами на съемочной площадке стали такие известные российские актеры, как Игорь Петренко, Кирилл Плетнев, Ольга Красько.

Роберт Салахов работал в Амурском театре драмы 22 года. За это время он сыграл порядка 20 спектаклей и получил звание заслуженного артиста России.

По телефону информацию о своем возвращении Роберт Илгизович подтвердил. «Информация о моем возвращении в Амурский театр абсолютно достоверна. Если все получится, то в начале августа я должен быть в Благовещенске. С нетерпением ожидаю встречи со своим родным коллективом Амурского театра драмы, ну и, конечно же, с огромнейшим нетерпением ожидаю встречи с моим любимым, хорошим, умным, любящим зрителем», – сказал актер.

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#жизнь #культура

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Хорошая новость - всегда ходила в театр именно на Салахова. Но всё же почему возвращается, ведь все наоборот рвутся на юга и вообще отсюда.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    хороший актёр-приветствую

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Хороший актер и замечательный ведущий.

  • LexA

    LexA
    2 часа назад

    скучно стало. надоело море

  • да_уж

    да_уж
    1 час назад

    Алгебра

    Но всё же почему возвращается, ведь все наоборот рвутся на юга и вообще отсюда.



    потому что таких салаховых ТАМ жопой жри

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    да_уж рассмешил))

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Что то пошло не так!

  • Александр Дмитрусев

    Александр Дмитрусев
    1 час назад

    Хорошая новость.В жизни всякое бывает.Талант не пропьёшь.С возвращением,Роберт!

  • Pream

    Pream
    28 секунд назад

    Новость хорошая. Роберт, ждём!

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