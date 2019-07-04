Цепь как диета: мать приковала дочь на три года, чтобы она меньше ела

В городе Ацтек, штат Нью-Мексико (США), суд рассматривает уголовное дело 53-летней Марты Крауч. Ее обвиняют в жестоком обращении с детьми и животными. Всего в семье Крауч 15 детей.

.Анастасия, 27-летняя дочь Крауч рассказала, что мать в детстве посадила ее на цепь, чтобы добиться стройности. Тогда семья жила на Аляске. «Мать регулярно меня взвешивала, заставляла раздеваться и вставать на весы. Я была невысоким и полным ребенком, и если я оказывалась толще старших братьев и сестер, она выходила из себя и начинала драться. Однажды, когда мне было восемь, она приковала меня к кровати собачьей цепью на кодовом замке, чтобы контролировать мой режим питания», – рассказала Анастасия Крауч Daily Mail.

По словам женщины, на цепи она провела три года. Изредка мать освобождала Анастасию для взвешивания или когда в дом должны были прийти посторонние.

Также Марта Крауч жестоко расправлялась с котятами и щенками и принуждала детей смотреть на это, рассказывают другие дети Марты. Старшая сестра Анастасии, Александрина Таннер, утверждает, она забеременела в 14 лет, и мать избила ее так, что случился выкидыш.

Всего в семье Крауч 15 детей. О жестоком обращении с ними власти узнали случайно. Сейчас оставшиеся в доме сын и две дочери в возрасте от 10 до 16 лет взяты под опеку.

Полиция округа Сан-Хуан арестовала супругов Крауч 24 июня. Марта Крауч находится под стражей. Ее муж Тимоти отпущен под подписку о невыезде. Он утверждает, что их с женой оклеветала одна из дочерей, которой они запретили встречаться с парнем, сообщает ridus.ru