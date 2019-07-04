В Благовещенске в результате одного ДТП пострадали два водителя

В Благовещенске при столкновении двух автомобилей пострадали два человека. Авария произошла в районе нерегулируемого перекрестка улиц Калинина и Северной, недалеко от станции скорой помощи.

По главной дороге, улице Калинина, со стороны микрорайона в сторону Ленина двигался Toyota RAV4. Со второстепенной Северной выехала Toyota Corolla. При столкновении автомобили получили значительные повреждения. На месте происшествия работала скорая помощь. Медицинская помощь потребовалась водителям обеих «тойот».

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#ДТП

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Елена Котейко