Погода окончательно испортится: прогноз в Амурской области на 5 июля

Фото: ru.depositphotos.com

5 июля в северо-западных районах Амурской области без существенных осадков. В большинстве районов центральной, южной и восточной части области дожди, местами сильные. Сильные ливни с грозами.

Подует юго-восточный с переходом на северный, северо-западный ветер. Его скорость составит 7-12, при грозе – с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура ночью составит 12...17, по северу – местами до плюс 8. Днем будет 21...26, местами – 16...21.

В Благовещенске облачно, дождь, днем временами сильный. Юго-восточный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду. Днем ветер подует с севера, его скорость 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до плюс 15...17, днем поднимется до 18...20, сообщает Амурский гидрометцентр.

В связи с ухудшающейся погодной обстановкой в Благовещенске 4 июля в 18:00 будет введен режим повышенной готовности.