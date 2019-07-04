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сегодня, 13:31 0

Погода окончательно испортится: прогноз в Амурской области на 5 июля

Погода окончательно испортится: прогноз в Амурской области на 5 июля
Фото: ru.depositphotos.com

5 июля в северо-западных районах Амурской области без существенных осадков. В большинстве районов центральной, южной и восточной части области дожди, местами сильные. Сильные ливни с грозами.

Подует юго-восточный с переходом на северный, северо-западный ветер. Его скорость составит 7-12, при грозе – с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура ночью составит 12...17, по северу – местами до плюс 8. Днем будет 21...26, местами – 16...21.

В Благовещенске облачно, дождь, днем временами сильный. Юго-восточный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду. Днем ветер подует с севера, его скорость 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до плюс 15...17, днем поднимется до 18...20, сообщает Амурский гидрометцентр.

В связи с ухудшающейся погодной обстановкой в Благовещенске 4 июля в 18:00 будет введен режим повышенной готовности.

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#погода

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