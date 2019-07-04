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В прокуратуре среагировали на проблемы с мостом в амурском селе Талали

В прокуратуре среагировали на проблемы с мостом в амурском селе Талали

Прокуратура Амурской области провела проверку по публикациям СМИ об аварийном состоянии моста в селе Талали Свободненского района. Ранее сообщалось, что по сооружению запретили проезд и это создало проблемы части жителей.

Было установлено, что автомобильный мост связывает основную часть села и улицу Молодежную (10 домов, 23 жителя), находящуюся за рекой Талой. В связи с неудовлетворительным состоянием сооружения оказалось нарушено транспортное сообщение внутри населенного пункта.

Проверка показала, что администрация Свободненского района, в нарушение требований закона, не осуществляла обязанность по надлежащему содержанию моста, а именно – не было контроля за его состоянием. По данному факту Свободненский городской прокурор внес представление главе администрации района.

Кроме того, прокуратура внесла представление начальнику МО МВД России «Свободненский» в связи с некачественным исполнением обязанностей по контролю за организацией движения транспорта и пешеходов.

На момент проверки население, проживающее за рекой, в доставке продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости не нуждалось, поскольку русло реки пересохло и была возможность пешеходного и автомобильного движения по руслу реки. Кроме того, имеется деревянный пешеходный мост через реку Талую.

Администрация Свободненского района в настоящее время ведет работу по подготовке сметы на восстановление автомобильного моста. Финансирование работ планируется за счет средств дорожного фонда района. Предполагаемый срок окончания ремонта – сентябрь 2019 года, сообщает прокуратура Амурской области.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Дюнь-Дюнь

    Дюнь-Дюнь
    55 минут назад

    я думал прокуратура мост построила

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