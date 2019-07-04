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сегодня, 12:36 2

В Благовещенск приезжает заместитель Генпрокурора РФ

В Благовещенск приезжает заместитель Генпрокурора РФ
Фото: Александр Алпаткин

Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев приедет в Амурскую область. 6 июля, в субботу, в Благовещенске он проведет прием жителей.

Прием пройдет с 10:30 до 12:30 в здании прокуратуры Амурской области по предварительной записи. Записаться можно до 18:00 5 июля. Для этого нужно позвонить по телефону 8(4162)77-50-05 или прийти по адресу: город Благовещенск, улица Пионерская, 37, кабинет 2.

Пресс-служба прокуратуры Амурской области уточняет, что при себе амурчанам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Также правоохранители советуют подготовить подробное письменное обращение, содержащее сведения, необходимые для разрешения проблемных ситуаций.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Дюнь-Дюнь

    Дюнь-Дюнь
    1 час назад

    наконец то покидают столицу

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    К нам едет ревизор! ©

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