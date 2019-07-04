В Благовещенск приезжает заместитель Генпрокурора РФ

Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев приедет в Амурскую область. 6 июля, в субботу, в Благовещенске он проведет прием жителей.

Прием пройдет с 10:30 до 12:30 в здании прокуратуры Амурской области по предварительной записи. Записаться можно до 18:00 5 июля. Для этого нужно позвонить по телефону 8(4162)77-50-05 или прийти по адресу: город Благовещенск, улица Пионерская, 37, кабинет 2.

Пресс-служба прокуратуры Амурской области уточняет, что при себе амурчанам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Также правоохранители советуют подготовить подробное письменное обращение, содержащее сведения, необходимые для разрешения проблемных ситуаций.