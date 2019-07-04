В Благовещенске побывал автостопер – противник абортов (видео)

Житель Иркутской области Алексей Вахрушев автостопом отправился из Иркутской области в Приморский край. Путешественник начал свой путь 17 июня из поселка Алехино и три дня назад прибыл в Благовещенск, где встретился со съемочной группой «Альфа ТВ» и рассказал о своем странствовании.

Для 47-летнего Алексея Вахрушева – это третье путешествие автостопом. В 2017 году он впервые преодолел таким образом тысячу километров, добравшись из Иркутска в Братск. В 2018 году автостопом добрался из Иркутска в Севастополь, это 12 тысяч километров пути. А этим летом затеял путешествие уже на другой край страны – во Владивосток.

Алексей Вахрушев в прошлом бизнесмен. До 2008 года он владел праздничным и рекламным агентствами. Последние десять лет ведет общественную деятельность, организует в разных городах России кинофестиваль REC. А также является членом фонда поддержки инициатив милосердия «Путь сердца», вместе с единомышленниками реализует проект «Защитники жизни», направленный против абортов. Путешествуя по разным регионам России, встречаясь с десятками людей, автостопер старается пропагандировать мир и ведет просветительские беседы. И открыто говорит всем, что является православным христианином.

«Основная цель моего автостопа – это проект "Защитники жизни". Я делюсь тем опытом, который есть у меня в Иркутске, отговаривая мамочек от абортов. За время пути я разговаривал об этом с несколькими парами, и есть результат. Но это личное. Я всегда говорю, что автостопер – это человек, который за десять дней встречается с таким количеством людей, с которым нормальный человек за три года не встретится. Поэтому я стараюсь нести мир людям», – рассказывает Алексей.

Помимо ценного опыта за плечами путешественника 30-килограммовый багаж – походные принадлежности: палатка, коврик, спальный мешок и другие. Из денег – только 150 рублей. Вся надежда на добрых людей.

«На пути мне встречается очень много добрых людей. В этот раз уже человек сорок, которые всячески пытались мне помочь. Одни даже предоставили квартиру», – говорит путешественник.

Порой в дороге бывает трудно, признается Алексей. Приходится часами стоять в ожидании машины. Мужчина считает, что в последнее время людям не хватает милосердия.

«Милосердия стало мало в России. Как всегда было в сказках – путника накормили, напоили, в бане попарили, а только потом с ним беседу ведут. Сказка – быль, да в ней намек. Но этого никто не исполняет», – делится Алексей.

В Амурской области, помимо Благовещенска автостопер, побывал в Ерофее Павловиче, Сковородине, поселке Подгорный Свободненского района и самом Свободном. Трижды ночевал в лесу, а однажды чуть не встретился с медведем.

«В Сковородине в час ночи я поставил палатку и услышал рев, который приближался в мою сторону. Это было отчетливое эхо в двухстах-трехстах метрах. Я быстро собрал палатку, рюкзак и к дороге, там еще ездили машины. Залез в сточную трубу и начал кидать туда камни. От гула кто-то убежал», – вспоминает путник.

Дальше по маршруту у Алексея Хабаровск, Владивосток, и еще путешественник хочет заехать в Находку. Мужчина не исключает, что все воспоминания и впечатления от путешествия по Дальнему Востоку когда-нибудь вновь опишет, но уже в своей книге.