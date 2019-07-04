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сегодня, 12:16 0

Амурчан предупреждают о шквалистом усилении ветра и ливнях

Амурчан предупреждают о шквалистом усилении ветра и ливнях
Фото: pixabay.com

Обновлено: 12:26

В Амурской области ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим 4 июля с 18:00 на территории Благовещенска установят режим повышенной готовности, сообщает администрация города.

По информации Амурского гидрометцентра, 4 июля местами по северным районам, 5 июля местами по южным и восточным районам ожидаются сильные дожди, сильные ливни с грозами, шквалистое усиление ветра при грозах до 17-22 метров в секунду.

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска информирует о том, что на территории городского округа в этот период возможны нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе на объектах энергоснабжения; угроза жизни и здоровью населения, в результате срыва рекламных щитов, падения веток, крупных деревьев и широкоформатных конструкций, повреждения кровли домов; получение травм населением. Особое внимание необходимо уделять детям.

Ранее ГУ МЧС России давало памятку о правилах поведения во время непогоды: при ливневом дожде по возможности остаться дома или в укрытии. На улице использовать зонт, плащ, резиновые сапоги. Отключить в квартире все имеющиеся бытовые электроприборы. Окна в помещения должны быть закрыты, чтобы исключить попадание в них шаровой молнии. Во время грозы не купаться, не стоять близко от водоема, не ловить рыбу. Сотовый телефон при нахождении на улице во время грозы лучше отключить.

В случае возникновения нештатных ситуаций звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

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#погода #МЧС #природа

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