Мэр Тынды оставила чиновников и депутатов без пригласительных на концерт в честь юбилея БАМа

Фото: администрация Тынды

Сотрудники администрации и городской думы Тынды не получат особые пригласительные на празднование 45-летия начала строительства БАМа. Об этом заявила мэр города Марина Михайлова. Приглашения на сидячие места достанутся только строителям магистрали.

«Никто из работников администрации и членов городской думы не получит пригласительные билеты. Их распределят между теми, кто начиная с 1974 года работал на БАМе. Смысл пригласительных – сидячие места. Все остальные – в том числе и мы с вами – будем смотреть стоя», – сказала Марина Валентиновна в видеообращении, опубликованном в инстаграм-аккаунте Тынды.

Также глава города рассказала, почему на праздновании не обойтись без ограждений и полиции. «15 тысяч человек у нас на площади никогда не собиралось. Поэтому в соответствии с законодательством должно быть ограждение. Полиция пусть никого не пугает, они работают для нашей безопасности. Желаю всем радостного праздника», – завершила речь Марина Михайлова.

Торжества в честь 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали пройдут в Тынде в предстоящие выходные, 6 и 7 июля. В городе состоятся концерт БАМовской песни, выступления бардов, рокеров, оркестра, Сергея Трофимова, группы «Дискотека Авария» и «Фабрика».

Также в выходные пройдут спортивные и развлекательные мероприятия, творческие мастер-классы для детей – им предоставят возможность раскрасить большие картонные поезда, сделать значок, медальон, калейдоскоп и картину из цветного песка.

С 5 по 7 июля в Тынде будет ограничена продажа алкоголя. За два часа до начала мероприятий и в течение одного часа после их окончания спиртное нельзя купить не только в местах проведения праздника, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров.