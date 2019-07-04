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сегодня, 11:50 7

Мэр Тынды оставила чиновников и депутатов без пригласительных на концерт в честь юбилея БАМа

Мэр Тынды оставила чиновников и депутатов без пригласительных на концерт в честь юбилея БАМа
Фото: администрация Тынды

Сотрудники администрации и городской думы Тынды не получат особые пригласительные на празднование 45-летия начала строительства БАМа. Об этом заявила мэр города Марина Михайлова. Приглашения на сидячие места достанутся только строителям магистрали.

«Никто из работников администрации и членов городской думы не получит пригласительные билеты. Их распределят между теми, кто начиная с 1974 года работал на БАМе. Смысл пригласительных – сидячие места. Все остальные – в том числе и мы с вами – будем смотреть стоя», – сказала Марина Валентиновна в видеообращении, опубликованном в инстаграм-аккаунте Тынды.

Также глава города рассказала, почему на праздновании не обойтись без ограждений и полиции. «15 тысяч человек у нас на площади никогда не собиралось. Поэтому в соответствии с законодательством должно быть ограждение. Полиция пусть никого не пугает, они работают для нашей безопасности. Желаю всем радостного праздника», – завершила речь Марина Михайлова.

Торжества в честь 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали пройдут в Тынде в предстоящие выходные, 6 и 7 июля. В городе состоятся концерт БАМовской песни, выступления бардов, рокеров, оркестра, Сергея Трофимова, группы «Дискотека Авария» и «Фабрика».

Также в выходные пройдут спортивные и развлекательные мероприятия, творческие мастер-классы для детей – им предоставят возможность раскрасить большие картонные поезда, сделать значок, медальон, калейдоскоп и картину из цветного песка.

С 5 по 7 июля в Тынде будет ограничена продажа алкоголя. За два часа до начала мероприятий и в течение одного часа после их окончания спиртное нельзя купить не только в местах проведения праздника, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров.

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#праздники #Тында

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    адекватный мэр

  • Йожъ

    Йожъ
    1 час назад

    Браво

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    1 час назад

    Сидячие места где? На концерте на улице?

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    1 час назад

    Правильно! Пусть как все!

  • inoy

    inoy
    29 минут назад

    правильно, а почему богатым всегда: то пригласительные, то проезд бесплатно и разные льготы, надо наоборот!!!)))

  • Хмык

    Хмык
    13 минут назад

    Кстати, для власть имущих сообщаю интересную вестч - БАМ проходит не только по территории Тындинского района.

    В былые времена в Благовещенске ежегодно проходил фестиваль "Огни магистрали" на стадионе Амур. Стадион был забит народом.

    А нынче всё на фиг не нужно. Ни правительству области, ни администрации города.

    Ну, хорошо, что хоть тындинцы о годовщинах БАМа помнят

    Пичалька.

  • Myxira

    Myxira
    1 минута назад

    Хмык

    Кстати, для власть имущих сообщаю интересную вестч - БАМ проходит не только по территории Тындинского района.

    В былые времена в Благовещенске ежегодно проходил фестиваль "Огни магистрали" на стадионе Амур. Стадион был забит народом.

    А нынче всё на фиг не нужно. Ни правительству области, ни администрации города.

    Ну, хорошо, что хоть тындинцы о годовщинах БАМа помнят

    Пичалька.



    Шикарные "Огни магистрали" были: большой концерт, отличный и разноплановый репертуар, привозили звезд - просто праздник ))

    А о нашей детской группе, когда мы на новогодних каникулах по турпутевке отдыхали в Москве в 1975 году, московское ТВ делало репортаж и нас представляли: дети с БАМа, хотя собраны были мы со всей области И это было правильно: вся область обеспечивала стройку.

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