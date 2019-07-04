В Ирландии лебедь расправился с собакой, а во Франции куры заклевали лиса

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Собаку в пруду забил крыльями лебедь. Лиса заклевали на ферме домашние куры.

Ирландец гулял со кокер-спаниелем, и пес решил искупаться в пруду. Внезапно на него набросился лебедь и стал бить собаку крыльями. Очевидцы пытались отвлечь лебедя криками, но спасти спаниеля не удалось. Там, где купалась собака, находилось гнездо с лебединым потомством. Из-за этого птица и повела себя агрессивно, предположили орнитологи.

Еще одно нападение птиц на животное произошло во французском городке Понтиви: жесткий отпор лису дали куры-несушки на ферме. Они заклевали хищника до смерти.

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Молодой лис проник на ферму, где находились около 3 тысяч кур. Утром его нашли мертвым со множественными следами птичьих клювов. По мнению владельца фермы, куры научились самообороне, поскольку лисы и другие хищники уже пробирались в курятник. Также мог возникнуть эффект «коллективной обороны». Не исключено и то, что лис сдался под напором кур, так как был слишком молод или слаб.

Информация по материалам ИА «Росбалт».