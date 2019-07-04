В аэропорту Благовещенска может появиться tax free

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Глава Минвостокразвития Александр Козлов настаивает на необходимости введения в международных аэропортах Дальнего Востока режима tax free.

«Мы выступаем за введение во всех международных аэропортах Дальнего Востока услуги tax free», – цитирует Козлова РИА Новости.

Он напомнил, что с апреля 2018 года в 12 регионах России в экспериментальном порядке действует режим tax free, когда иностранным туристам возвращается НДС при вывозе товаров за границу.

«Ни один дальневосточный регион в эксперименте не участвует. За время действия пилотного проекта в 2018 году иностранцы купили в России товары на 8 миллиардов рублей. Средний чек покупки у иностранцев, использовавших tax free, составил 100 тысяч рублей, самыми активными покупателями были китайцы. И ни для кого не секрет, что наибольшее число туристов из Китая посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем и четвертом местах – Владивосток и Благовещенск. Поэтому tax free, уверен, принесет свои плоды», – пояснил министр.

Он попросил всех ответственных за это направление подготовить предложение по включению аэропортов Владивостока и Благовещенска в список регионов, где проходит эксперимент.