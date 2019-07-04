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сегодня, 11:41 3

В аэропорту Благовещенска может появиться tax free

В аэропорту Благовещенска может появиться tax free
Фото: Амур.инфо

Глава Минвостокразвития Александр Козлов настаивает на необходимости введения в международных аэропортах Дальнего Востока режима tax free.

«Мы выступаем за введение во всех международных аэропортах Дальнего Востока услуги tax free», – цитирует Козлова РИА Новости.

Он напомнил, что с апреля 2018 года в 12 регионах России в экспериментальном порядке действует режим tax free, когда иностранным туристам возвращается НДС при вывозе товаров за границу.

«Ни один дальневосточный регион в эксперименте не участвует. За время действия пилотного проекта в 2018 году иностранцы купили в России товары на 8 миллиардов рублей. Средний чек покупки у иностранцев, использовавших tax free, составил 100 тысяч рублей, самыми активными покупателями были китайцы. И ни для кого не секрет, что наибольшее число туристов из Китая посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем и четвертом местах – Владивосток и Благовещенск. Поэтому tax free, уверен, принесет свои плоды», – пояснил министр.

Он попросил всех ответственных за это направление подготовить предложение по включению аэропортов Владивостока и Благовещенска в список регионов, где проходит эксперимент.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Ташка

    Ташка
    2 часа назад

    О,молодец) Указания Матвиенко выполняет) Повышает благосостояние амурчан и дальневосточников - пардон, иностранцев) Идея своевременная и, прямо сказать, жизненеобходимая на данный момент) Не зря Козлова в Масковию послали) Новатор-рационализатор.

  • Советский

    Советский
    49 минут назад

    Правильно НДС он для Россиян, это они должны платить и каяться. Иностранцев же надо носить на руках и делать им всякие нештяки.

  • Егорий

    Егорий
    37 минут назад

    Бодрячок уже совсем связь с реальностью потерял. 99,9 процентов китайских туристов покидают Россию в Благовещенске через речной порт, а не через аэропорт. в аэропорту Игнатьево пункт tax free - это полная ахинея.-

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