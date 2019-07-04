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сегодня, 11:34 0

Благовещенск готовится к подъему уровней воды в Амуре и в Зее

Благовещенск готовится к подъему уровней воды в Амуре и в Зее
Фото: Амур.инфо

Городские службы готовятся к противопаводковым мероприятиям. Специалисты обсудили действия на случай подъема уровней воды в реках на территории Благовещенска выше отметки «опасное явление».

«Приближается период дождей, поэтому нам необходимо принимать все возможные меры по недопущению подтопления территории города. Сегодня мы не только проверяем наличие и готовность спецтехники, наличие материалов для противопаводковых мероприятий. Также мы проверяем готовность людей к действиям в рамках чрезвычайной ситуации», – сказал исполняющий обязанности мэра города Благовещенска Александр Плешкевич.

Участники заседания уточнили, сколько имеется сил и средств, необходимых при возникновении ЧС, а также обсудили алгоритм действий в случае ухудшения гидрологической обстановки. Из-за подъема уровней воды в реках благовещенцам могут запретить пить некипяченую воду. Планируется, что постановление об этом подготовит Роспотребнадзор.

По информации управления по делам ГОЧС города Благовещенска, на прошлой неделе уровень воды в реке Амур, в районе города Благовещенска, повысился на 113 сантиметров, в Зее – на 170 сантиметров. В районе села Белогорье уровень воды в Зее повысился на 183 сантиметра.

По данным на 3 июля, уровень воды в Амуре и в Зее в районе Благовещенска начал падать. Угрозы подтопления городского округа пока нет.

Скриншот: allrivers.info

Скриншот: allrivers.info

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#городская власть #наводнение #природа

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