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Пассажиру поезда выбили зубы за отказ показать билет

Пассажиру поезда выбили зубы за отказ показать билет
Фото: скриншот видео

В Англии пассажиру поезда полицейские выбили зубы. Они решили, что он ехал без билета.

22-летний британец, ехавший в поезде город Блетчли, утверждает, что приобрел билет по золотой карте. Он отказался предъявить его кондуктору, поскольку считал, что в этом нет необходимости.

Кондуктор не поверил путешественнику, решив, что его внешний вид не соответствует статусу держателя такой карты. И объявил по громкоговорителю, что в поезде находится безбилетный пассажир. Сотрудники транспортной полиции начали задержание правонарушителя. На ролике, снятом очевидцами, видно, как трое правоохранителей, удерживая мужчину, выводят его из вагона, несмотря на его крики и сопротивление.

Пассажиры поезда сочли задержание слишком жестоким. Фотографии, опубликованные в сети, свидетельствуют о том, что мужчине выбили зубы. Как стало известно позже, «безбилетника» арестовали по обвинению в нарушении общественного порядка и оскорблении сотрудников транспортной полиции. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Metro.

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