Житель Тынды почти закончил скульптуру оленя (фото, видео)

Фото: instagram.com/filzikk

Житель Тынды Константин Швец сообщил в Инстаграме, что почти закончил создание скульптуры оленя. Предстоит доделать ноги, а затем отвезти арт-объект на завод для изготовления бетонного постамента.

«Какой красавец. Спасибо за ваш труд», – оценили оленя пользователи Инстаграма.

Швец также написал, что арт-объект будет установлен в парке Тынды, около фонтана.

Как сообщало Амур.инфо, скульптура оленя сделана из профильной трубы, высота составляет около 2 метров. Ранее Константин изготовил скульптуры лиса и кота. Оба арт-объекта уже установлены в Тынде.