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сегодня, 11:04 0

Житель Тынды почти закончил скульптуру оленя (фото, видео)

Житель Тынды почти закончил скульптуру оленя (фото, видео)
Фото: instagram.com/filzikk

Житель Тынды Константин Швец сообщил в Инстаграме, что почти закончил создание скульптуры оленя. Предстоит доделать ноги, а затем отвезти арт-объект на завод для изготовления бетонного постамента.

«Какой красавец. Спасибо за ваш труд», – оценили оленя пользователи Инстаграма.

Швец также написал, что арт-объект будет установлен в парке Тынды, около фонтана.

Как сообщало Амур.инфо, скульптура оленя сделана из профильной трубы, высота составляет около 2 метров. Ранее Константин изготовил скульптуры лиса и кота. Оба арт-объекта уже установлены в Тынде.

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#Тында

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