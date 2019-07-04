В помещениях Благовещенской больницы могут открыть дневной стационар онкодиспансера

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«Достаточно много пустующих помещений в старых корпусах. После того, как открылся хирургический корпус, решается вопрос об открытии дневного стационара онкодиспансера. Потому что онкодиспантер сейчас загружен очень сильно. Онкологии уделяется особое внимание. Площадей онкодиспансеру не хватает. Посмотрим, или это будет наш корпус, или это будет все-таки филиал онкодиспансера. Планируется, что на одном из этажей бывшего хирургического корпуса в палате реанимации будет открыто отделение дневного пребывания онкологических пациентов, где они будут получать химиотерапию», – рассказал Александр Сучков.

Интервью с и.о. главного врача можно послушать на сайте Амур.инфо в разделе «Эхо Москвы в Благовещенске».