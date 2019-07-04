В помещениях Благовещенской больницы могут открыть дневной стационар онкодиспансера
В пустующих помещениях Благовещенской городской больницы на улице Горького могут открыть дневной стационар Амурского областного онкодиспансера. Об этом рассказал руководитель городского лечебного учреждения Александр Сучков в интервью журналистам радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске».
«Достаточно много пустующих помещений в старых корпусах. После того, как открылся хирургический корпус, решается вопрос об открытии дневного стационара онкодиспансера. Потому что онкодиспантер сейчас загружен очень сильно. Онкологии уделяется особое внимание. Площадей онкодиспансеру не хватает. Посмотрим, или это будет наш корпус, или это будет все-таки филиал онкодиспансера. Планируется, что на одном из этажей бывшего хирургического корпуса в палате реанимации будет открыто отделение дневного пребывания онкологических пациентов, где они будут получать химиотерапию», – рассказал Александр Сучков.
Интервью с и.о. главного врача можно послушать на сайте Амур.инфо в разделе «Эхо Москвы в Благовещенске».
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