Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:46 0

В помещениях Благовещенской больницы могут открыть дневной стационар онкодиспансера

В помещениях Благовещенской больницы могут открыть дневной стационар онкодиспансера
Фото: Амур.инфо

В пустующих помещениях Благовещенской городской больницы на улице Горького могут открыть дневной стационар Амурского областного онкодиспансера. Об этом рассказал руководитель городского лечебного учреждения Александр Сучков в интервью журналистам радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске».

«Достаточно много пустующих помещений в старых корпусах. После того, как открылся хирургический корпус, решается вопрос об открытии дневного стационара онкодиспансера. Потому что онкодиспантер сейчас загружен очень сильно. Онкологии уделяется особое внимание. Площадей онкодиспансеру не хватает. Посмотрим, или это будет наш корпус, или это будет все-таки филиал онкодиспансера. Планируется, что на одном из этажей бывшего хирургического корпуса в палате реанимации будет открыто отделение дневного пребывания онкологических пациентов, где они будут получать химиотерапию», – рассказал Александр Сучков.

Интервью с и.о. главного врача можно послушать на сайте Амур.инфо в разделе «Эхо Москвы в Благовещенске».

Просмотров всего: 428

#здоровье #областная власть

распечатать


Общество 4

Амурчане, пострадавшие от паводка на Селемдже, получат от 10 до 30 тысяч рублей
Спорт 16

Амурский спорт станет зрелищным: в Благовещенске построят арену на 700 зрителей
В России и мире

Рита Грачёва, которой муж отрубил руки, сделала откровенную фотосессию (фото)
В России и мире

Ученые: физкультура поможет забеременеть женщинам с проблемами
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь