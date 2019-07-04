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сегодня, 10:34 6

Количество прогулочных рейсов к международному мосту в Благовещенске увеличилось

Количество прогулочных рейсов к международному мосту в Благовещенске увеличилось
Фото: Амур.инфо

Увеличено количество прогулочных рейсов к международному мосту на реке Амур, сообщает ООО «Судоходная компания». Для прогулок предоставляют комфортабельный теплоход «Москва-82» и теплоходы «Амур».

Новый прогулочный маршрут компания открыла с 20 июня. Суда отправляются от причала в районе улицы Калинина, 1.

Сначала прогуляться по новому водному маршруту можно было 4 раза в неделю. Но линия показала свою востребованность, и интерес к ней возрос. Поэтому компания приняла решение увеличить количество рейсов к месту строительства международного моста.

Расписание рейсовых пассажирских теплоходов экскурсионно-прогулочной линии от причала в районе ул. Калинина, 1

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#отдых #транспорт

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    На какую мыльницу расписание сфотографировали?

  • Дюнь-Дюнь

    Дюнь-Дюнь
    3 часа назад

    чё там смотреть?людям просто делать нечего в скучном городе

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    на Москве не понравилось, все застеклено а площадка которая на корме в облаке выхлопных газов при любой смене ветра, да и затянута экскурсия, можно быстрее.....

  • Lexer

    Lexer
    2 часа назад

    расписание с моста фотали?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    до моста еще не дошли а мусорные баки уже были полные)))) народ голодный, пить пиво и есть пиццу туда приходит)

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Надо все "Амуры" туда бросить в прорыв, главное продуктов питания для шары втарить по полной.

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