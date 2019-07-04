Количество прогулочных рейсов к международному мосту в Благовещенске увеличилось

Фото: Амур.инфо

Увеличено количество прогулочных рейсов к международному мосту на реке Амур, сообщает ООО «Судоходная компания». Для прогулок предоставляют комфортабельный теплоход «Москва-82» и теплоходы «Амур».

Новый прогулочный маршрут компания открыла с 20 июня. Суда отправляются от причала в районе улицы Калинина, 1.

Сначала прогуляться по новому водному маршруту можно было 4 раза в неделю. Но линия показала свою востребованность, и интерес к ней возрос. Поэтому компания приняла решение увеличить количество рейсов к месту строительства международного моста.

Расписание рейсовых пассажирских теплоходов экскурсионно-прогулочной линии от причала в районе ул. Калинина, 1