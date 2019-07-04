В Благовещенске представили коллекцию предметов искусства из Якутии

В Амурском краеведческом музее несколько дней работала выставка «Северные узоры», представившая работы мастеров из Якутии. Коллекцию предоставил Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера в рамках X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

Мастера Якутии – творцы великолепных вышивок и аппликаций из сукна, ровдуги, меха, создатели красивых и сложных по составу национальных костюмов и различных украшений. Мотивы узоров, их композиционный строй и цвет они заимствуют в окружающем мире природы. В образцах народного искусства якутских мастеров отражены старинные обычаи, обряды и национальные традиции.

На выставке «Северные узоры» были представлены ковры, коврики, панно, комплект зимней детской одежды, торбаса, рукавицы и другое. Подробности с фотографиями о выставке и ее экспонатах можно прочитать в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.