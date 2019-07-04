В Белогорске установили контейнерные площадки в частном секторе

Установка контейнерных площадок в частном секторе Белогорске завершена. За месяц специалисты установили 199 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

«Обустройство специально оборудованных контейнерных площадок для сбора ТКО началось 29 мая с микрорайона Транспортного и села Низинного (входит в состав городского округа), – рассказал начальник жилищного отдела Игорь Постников. – По поручению главы города, контейнерные площадки должны соответствовать современным требованиям. Изготовление, доставка, монтаж контейнерной площадки, а также стоимость контейнера для сбора мусора составила 31 тысячу рублей. Каждая площадка, размером 2,5 на 1,5 метра, имеет основание из бетонной плиты со специальными закладными, которые могут быть использованы в случае необходимости транспортировки. Таким образом, каждая площадка мобильна. С трех сторон она огорожена профлистом. На каждой площадке сейчас установлено по одному контейнеру. В случае необходимости может быть установлен еще один».

Контейнерные площадки установлены за счет средств регионального и городского бюджетов. На эти цели направлено 6,2 миллиона рублей.

«Стоит заметить, что стоимость одного места для сбора ТКО в частном секторе, оборудованного за областные средства, в Белогорске самая низкая среди всех муниципалитетов Амурской области, – отметил замглавы по ЖКХ Александр Башун. – Город рационально подошел и к размерам площадки, и к принципу ее оборудования».

Схема расположения площадок для сбора ТКО была разработана управлением ЖКХ. При этом только в Белогорске городские власти договорились с региональным оператором, что он будут вывозить мусор из личных контейнеров, установленных возле домовладений, не взимая за это дополнительную плату, добавил Александр Башун. Ранее по распоряжению главы устанавливались специальные аншлаги на месте установки будущих мест сбора мусора.

В июле часть жителей частного сектора Белогорска (село Низинное, район Мостотряд-64, Зеленый городок, «Городок») начнут получать единые квитанции ПАО «ДЭК» за вывоз ТКО. А основная часть получит первые квитанции в августе. Энергокомпания приняла на себя обязательства по начислению платы, печати и доставке квитанций, приёму платежей и консультированию потребителей по вопросам расчётов за ТКО на основании агентских договоров, заключенных с региональным оператором.

«Ранее между администрацией города и региональным оператором была достигнута договоренность о выставлении счетов не с апреля 2019 года, как по всей области, а с июля, – добавил начальник отдела. – В случае возникновения вопросов о тарифах на вывоз твердых коммунальных отходов, правилах и порядке их вывоза и других вопросов, связанных с вывозом ТКО следует обращаться к региональному оператору по телефонам: 8(416-41) 5-03-39, 8-961-954-37-65 и на сайт ТрансЭкоСервис».