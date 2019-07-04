Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:32 2

Оазис в центре города: благовещенцы превратили свой двор в чудо-сад

Оазис в центре города: благовещенцы превратили свой двор в чудо-сад

Благовещенцы своими руками превратили двор многоквартирного дома в переулке Пограничном в чудо-сад. В нем есть и арт-объекты, и цветущее подворье, и даже фонтан с водопадом. В прошлом году двор выиграл в городском конкурсе на лучшее благоустройство.

Председатель совета дома № 7 в переулке Пограничный Марина Козлова тогда рассказала, что в 2012 году двор ей достался неухоженным: гуляли собаки, было много битого стекла. Потом жильцы сами навели порядок в подвалах, во дворе высадили первые цветы и установили скамейку с навесом. «Времена меняются, людей тоже надо менять. Надо их приучать жить правильно, хорошо, в красивом месте», – убеждала не верящих в успех Марина Козлова.

Соседей никто не заставлял, говорит председатель. Все начали три человека – сама Марина Козлова, ее муж и житель дома. Один мужчина – сварщик, другой – профессиональный каменщик-бетонщик. Они привели в порядок двор, соорудили металлические висячие клумбы для озеленения.

Увидев, что работа движется, постепенно присоединялись соседи. Приходили даже те, кто изначально был против. С приобретением строительных материалов помогла управляющая компания. На остальные расходы кинули клич и собрали, кто сколько может. А когда двор преобразился, там вечерами стали собираться и семьи, и молодежь.

Правда, спустя время местные жители перестали радоваться повышенному вниманию к своему двору. Попытка снять территорию на видеокамеру обернулась тем, что оператора «Альфа ТВ» выгнали, запретив вести съемку. Аргумент один – люди начнут приходить во двор и портить его, уничтожая все труды жителей.

Просмотров всего: 2061

#жизнь

распечатать


Общество 2

В Благовещенске побывал автостопер – противник абортов (видео)
Общество 28

Татьяна Голикова назвала катастрофой убыль населения в России
Общество 1

Это завораживает: «Альфа ТВ» сделало кадры светящегося ЦЭВа с квадрокоптера

Общество 14

«Маминому дому» быть: амурчанка выиграла грант на свой социальный проект
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Ну и зря так, помню был скандал с двором где выгоняли мамашек с детишками с облагороженного дворика.Мадам, вы территорию облагородили, но не купили.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    дом № 7 в переулке Пограничный -обязательно посетим всей семьёй! )))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь