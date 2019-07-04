Оазис в центре города: благовещенцы превратили свой двор в чудо-сад

Председатель совета дома № 7 в переулке Пограничный Марина Козлова тогда рассказала, что в 2012 году двор ей достался неухоженным: гуляли собаки, было много битого стекла. Потом жильцы сами навели порядок в подвалах, во дворе высадили первые цветы и установили скамейку с навесом. «Времена меняются, людей тоже надо менять. Надо их приучать жить правильно, хорошо, в красивом месте», – убеждала не верящих в успех Марина Козлова.

Соседей никто не заставлял, говорит председатель. Все начали три человека – сама Марина Козлова, ее муж и житель дома. Один мужчина – сварщик, другой – профессиональный каменщик-бетонщик. Они привели в порядок двор, соорудили металлические висячие клумбы для озеленения.

Увидев, что работа движется, постепенно присоединялись соседи. Приходили даже те, кто изначально был против. С приобретением строительных материалов помогла управляющая компания. На остальные расходы кинули клич и собрали, кто сколько может. А когда двор преобразился, там вечерами стали собираться и семьи, и молодежь.

Правда, спустя время местные жители перестали радоваться повышенному вниманию к своему двору. Попытка снять территорию на видеокамеру обернулась тем, что оператора «Альфа ТВ» выгнали, запретив вести съемку. Аргумент один – люди начнут приходить во двор и портить его, уничтожая все труды жителей.