Амурчанам уже в этом году будет доступна ипотека под 2%

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Ипотечные договоры с льготной ставкой под 2 % дальневосточники смогут оформить к концу 2019 года. На льготную ипотеку Минвостокразвития РФ выделено 15 миллиардов рублей. Об этом заявил глава министерства Александр Козлов во время заседания коллегии ведомства.

По словам Александра Козлова, льготная ипотека будет доступна молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса. Тратить средства разрешено на покупку, строительство или ремонт жилья.

«Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей. Мы предусмотрели в нашей госпрограмме на эти цели порядка 15 миллиардов рублей, сейчас будем докапитализировать фонд развития Дальнего Востока и в этом году хотим начать работу. Мы с губернаторами обсуждали, что те региональные ипотечные агентства, которые существуют, необходимо сохранить и подготовить к этой работе. Мы хотим поддержать людей, которые заявили об индивидуальном строительстве на дальневосточном гектаре, и молодые семьи, которые готовы приобретать жилье эконом-класса», – сказал Александр Козлов.

В регионах Дальнего Востока более 15 тысяч молодых семей не имеют собственного жилья, сообщает Минвостокразвития РФ.