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сегодня, 10:40 13

Амурчанам уже в этом году будет доступна ипотека под 2%

Амурчанам уже в этом году будет доступна ипотека под 2%
Фото: Амур.инфо

Ипотечные договоры с льготной ставкой под 2 % дальневосточники смогут оформить к концу 2019 года. На льготную ипотеку Минвостокразвития РФ выделено 15 миллиардов рублей. Об этом заявил глава министерства Александр Козлов во время заседания коллегии ведомства.

По словам Александра Козлова, льготная ипотека будет доступна молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса. Тратить средства разрешено на покупку, строительство или ремонт жилья.

«Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей. Мы предусмотрели в нашей госпрограмме на эти цели порядка 15 миллиардов рублей, сейчас будем докапитализировать фонд развития Дальнего Востока и в этом году хотим начать работу. Мы с губернаторами обсуждали, что те региональные ипотечные агентства, которые существуют, необходимо сохранить и подготовить к этой работе. Мы хотим поддержать людей, которые заявили об индивидуальном строительстве на дальневосточном гектаре, и молодые семьи, которые готовы приобретать жилье эконом-класса», – сказал Александр Козлов.

В регионах Дальнего Востока более 15 тысяч молодых семей не имеют собственного жилья, сообщает Минвостокразвития РФ.

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#российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • TatuK

    TatuK
    2 часа назад

    А вторичку можно будет покупать под 2%?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Ставка по ипотеке будет меньше размера инфляции. Банкет за счет вкладчиков?

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    А после 35 лет, ненужно людям жильё, или снижение ставки до 2 % у кого она уже есть?

  • Дюнь-Дюнь

    Дюнь-Дюнь
    1 час назад

    да не будет ничего-одна болтовня

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Хм...

    24 тыр ежемесячно, в течении 20 лет...

    Это ж какая молодая семья потянет?

  • Ras Mike

    Ras Mike
    1 час назад

    Oldlord

    У нас был платеж вообще 28, сейчас 24, вот так все и живут, кому от бабулей, дедулей и родителей не досталось угла. Спасибо Темнейшему и Солнцеликому за всё за это!

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    45 минут назад

    Значит - людям за 45 ничего уже в жизни не светит - и ипотеки им хрен и до пенсии дожить еще надо. Короче очередная профанация. Молодежь то более менее платежеспособная с области уже свалила. Короче перспективы нулевые.

  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад

    Не он один такие законы принимает.

    Есть у нас избранники "типанародные", с них тоже надо спрашивать!

    Хотя, зато у нас есть сто сортов колбасы.

  • Дюнь-Дюнь

    Дюнь-Дюнь
    40 минут назад

    народные избранники не могут влиять на проценты по кредиту-капитализм и никто себе в убыток работать не будет-а вот Синьков точно жадный

  • Б-29

    Б-29
    34 минуты назад

    Oldlord

    Не он один такие законы принимает.

    Есть у нас избранники "типанародные", с них тоже надо спрашивать!

    Хотя, зато у нас есть сто сортов колбасы.



    Не нужно преувеличивать, в ЗАТО Циолковский нет сто сортов колбасы.

  • Ras Mike

    Ras Mike
    30 минут назад

    Не один. Но отстаивает он интересы одного с ними класса. Сказал же, что ежели им не платить по 40 муликов в месяц как у Миллера, они мол разбегутся, элитка то наша, цэнародная, ум, честь, совесть. А нам, сидеть, ждать толчка-рывка на ДВ и мечтать и мечтать об ипотеке в хотя бы в 8 процентиков.

  • Victrix

    Victrix
    27 минут назад

    Б-29

    Oldlord

    Не он один такие законы принимает.

    Есть у нас избранники "типанародные", с них тоже надо спрашивать!

    Хотя, зато у нас есть сто сортов колбасы.



    Не нужно преувеличивать, в ЗАТО Циолковский нет сто сортов колбасы.



    Ну так и Б-29 не может по русски писать. Во-первых - не русский. А во-вторых по причине отсутствия мозга.

  • Чайка Вологотская

    Чайка Вологотская
    22 минуты назад

    Уже была одна программа, льготы для ипотеки госслужащих, Козлов же через 3 года тупо её закрыл, а те кто вступил в неё до сих пор даже через суд не добились выплат.

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