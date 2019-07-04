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сегодня, 10:09 0

Александр Масляков идет в суд из-за КВН

Александр Масляков идет в суд из-за КВН
Фото: Википедия

Александр Масляков рискует лишиться КВН. О своем праве на «Клуб веселых и находчивых» и претензиях к Маслякову заявили представители одного из его настоящих создателей – тележурналиста Сергея Муратова. Он ушел из жизни 4 года назад. Но у него осталась семья, которой, по завещанию, достались исключительные авторские права.

Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Представители семьи Муратова и бывший партнер Маслякова Дмитрий Иванов, руководящий фирмой «Группа 7», собираются публично отстоять авторские права на КВН, придуманный в 1961 году. Истцов возмущает тот факт, что владельцем всех прав на «Клуб веселых и находчивых», согласно документу, попавшему в распоряжение Super, с 1986 года по нынешнее время провозгласил себя сам Александр Масляков.

Как стало известно Super, заявление уже приняли к производству — первые слушания громкого процесса состоятся в Москве в августе.

Сторона Маслякова отреагировала на это параллельным иском в Арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 миллиона рублей за использование товарного знака «КВН» в документальном фильме об истории легендарной телевизионной программы, размещенной в YouTube.

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#суды #финансы #юмор

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