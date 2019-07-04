Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:08 0

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщается на официальном портале правовой информации. Теперь при рождении третьего или последующих детей семьям будут выделять 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.

Как пишет «Коммерсант», норма будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию многодетным семьям, у которых ребенок родился в нынешнем году.

Выплатой на погашение ипотечного кредита, по предварительным подсчетам, могут воспользоваться около 30 тысяч семей. На компенсации Минфин предложил выделить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета.

В феврале президент Владимир Путин выступал с предложением помочь многодетным семьям с ипотекой. Законопроект инициировали представители всех фракций Госдумы и члены Совета Федерации во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Просмотров всего: 571

#российская власть #финансы

распечатать


Власть 2

В Благовещенск приезжает заместитель Генпрокурора РФ

Экономика 13

Амурчанам уже в этом году будет доступна ипотека под 2%
В России и мире

Александр Масляков идет в суд из-за КВН

Власть 10

Сбор грибов и ягод гражданами собирается контролировать Минсельхоз
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь