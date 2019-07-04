Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщается на официальном портале правовой информации. Теперь при рождении третьего или последующих детей семьям будут выделять 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.

Как пишет «Коммерсант», норма будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию многодетным семьям, у которых ребенок родился в нынешнем году.

Выплатой на погашение ипотечного кредита, по предварительным подсчетам, могут воспользоваться около 30 тысяч семей. На компенсации Минфин предложил выделить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета.

В феврале президент Владимир Путин выступал с предложением помочь многодетным семьям с ипотекой. Законопроект инициировали представители всех фракций Госдумы и члены Совета Федерации во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.