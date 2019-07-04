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сегодня, 09:49 10

Сбор грибов и ягод гражданами собирается контролировать Минсельхоз

Сбор грибов и ягод гражданами собирается контролировать Минсельхоз
Фото: Амур.инфо

Министерство сельского хозяйства РФ предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики по регулированию рынка дикоросов. К ним отнесли плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и лекарственные растения.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства, который опубликован на портале regulation.gov для общественного обсуждения, подчеркивается, что указанные природные богатства пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом.

Минсельхоз планирует регулировать сферу сбора, переработки и оборота «дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок», а также лекарственных растений. В ведомстве подчеркивают, что переработка и оборот дикоросов – социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста, пишет РИА Новости. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.

Сейчас россияне могут свободно и бесплатно собирать ягоды и грибы. Сбор регулируется в соответствии с Лесным кодексом.

Россияне уже высмеяли инициативу Минсельхоза по установлению контроля над сбором ягод и грибов, сообщает URA.RU.

«Минсельхоз пусть регулирует сельское хозяйство. Там дел – непаханое поле, в т. ч. цены на бензин в уборочную страду. Сбор того, что вырастила матушка-природа, обойдется без регулировки», – выразила свое мнение на площадке Twitter Лара Кузьмина. В этом с ней согласились многие пользователи соцсетей.

«А медведям и ежикам тоже за лицензией надо обращаться?» – обратился к ведомству VeeBag‏. «За сколько граммов дикорастущих грибов будут сажать, как за оборот в особо крупном размере?» – задался вопросом Mezothinker. «В царский лес только по грамотам пускать будут», – предположил Daniel Espinoza.

С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах. Граждане могут собирать сухие деревья и их части, лежащие на земле, без специального разрешения. Ранее сбор валежника был приравнен к незаконной заготовке древесины, а на получение разрешения для этих действий требовалось до 120 дней. За сбор валежника россиянам грозил штраф, добавляют «Известия».

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#природа #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Было бы честно,если бы в ответ народу дали возможность контролировать зарплаты и расходы «народного достояния» а именно Газпром и Роснефть.Слабо царю людям доверить?

  • arahna

    arahna
    3 часа назад

    Так однажды и проснемся уже крепостными. Мол вчера вынесли закон и все решили, что ты теперь холоп и частная собственность уважаемых людей. Занавес!

  • julija

    julija
    3 часа назад

    уже и до подножного корма добрались...видимо в супермаркетах еды меньше стали покупать, а в аптеках лекарств)))

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    arahna

    Так однажды и проснемся уже крепостными. Мол вчера вынесли закон и все решили, что ты теперь холоп и частная собственность уважаемых людей. Занавес!



    К сожалению вы уже проспали этот момент, в нынешнее время уже подвели к тому, что люди сами рады стать холопами и помогать уважаемым людям налаживать свою жизнь. Целые очереди стоят в центре занятости.

  • White Wolf

    White Wolf
    3 часа назад

    Собрать бы этих всех контролёров в одну кучу. связать и раскатить с крутого берега чтоб громко булькнуло!,

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Порядок посещения СОРТИРА какое министерство будет регулировать. А то нерегулируемо спарвляют мелкую и более сурьезную нужду!!!?

  • Kotik2011

    Kotik2011
    2 часа назад

    В Минсельхозе засели откровенные враги, раскачивающие устои государства, наверное ими уже пора заняться специальным органам, но сначала авторов этого законопроекта отправить на психиатрическое обследование.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    2 часа назад

    я маленьким был, но по-моему в СССР такого не было.

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    И не только в Минсельхозе!!!

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Фефелов Иван

    я маленьким был, но по-моему в СССР такого не было.



    Дикоросы в СССР были всегда. Правда, не везде.... Чернобыль, Красная площадь и все такое....

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