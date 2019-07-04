Сбор грибов и ягод гражданами собирается контролировать Минсельхоз

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Министерство сельского хозяйства РФ предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики по регулированию рынка дикоросов. К ним отнесли плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и лекарственные растения.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства, который опубликован на портале regulation.gov для общественного обсуждения, подчеркивается, что указанные природные богатства пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом.

Минсельхоз планирует регулировать сферу сбора, переработки и оборота «дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок», а также лекарственных растений. В ведомстве подчеркивают, что переработка и оборот дикоросов – социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста, пишет РИА Новости. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.

Сейчас россияне могут свободно и бесплатно собирать ягоды и грибы. Сбор регулируется в соответствии с Лесным кодексом.

Россияне уже высмеяли инициативу Минсельхоза по установлению контроля над сбором ягод и грибов, сообщает URA.RU.

«Минсельхоз пусть регулирует сельское хозяйство. Там дел – непаханое поле, в т. ч. цены на бензин в уборочную страду. Сбор того, что вырастила матушка-природа, обойдется без регулировки», – выразила свое мнение на площадке Twitter Лара Кузьмина. В этом с ней согласились многие пользователи соцсетей.

«А медведям и ежикам тоже за лицензией надо обращаться?» – обратился к ведомству VeeBag‏. «За сколько граммов дикорастущих грибов будут сажать, как за оборот в особо крупном размере?» – задался вопросом Mezothinker. «В царский лес только по грамотам пускать будут», – предположил Daniel Espinoza.

С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах. Граждане могут собирать сухие деревья и их части, лежащие на земле, без специального разрешения. Ранее сбор валежника был приравнен к незаконной заготовке древесины, а на получение разрешения для этих действий требовалось до 120 дней. За сбор валежника россиянам грозил штраф, добавляют «Известия».