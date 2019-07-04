Из-за саранчи введен режим ЧС в Самарской области: обзор прессы

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Разработаны предложения по борьбе с черными кредиторами; АвтоВАЗ прекратил производство на всех сборочных линиях; Наталья Поклонская дала интервью «Аргументам неделi». Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Российской газете» обращает на себя внимание целевой разворот «Регион». Это своеобразный портрет сегодняшнего дня страны: в Приангарье – мощнейший паводок, в Красноярье – мощнейшие лесные пожары, а то, что не сгорает и не сгнивает, сжирает саранча – масштабы ее нашествия заставили власти Самарской области объявить режим ЧС. Чтобы остановить опасных вредителей, уже проведена химическая обработка пораженных зон на площади 3,3 тысячи гектаров.

Во всем остальном… Ну, во всем остальном более-менее спокойно: Банк России разработал предложения по борьбе с черными кредиторами (сроки внедрения не указываются, может, и никогда); лиц пенсионного возраста, находящихся в заключении, смогут привлекать к работе только по их желанию; АвтоВАЗ прекратил производство на всех сборочных линиях – не из чего собирать… Ну и т.д.

Напишут же такое

Берем в руки «Аргументы неделi». Персона выпуска – депутат Госдумы Наталья Поклонская. Из ее уст (интервью публикуется на 3-й полосе) вы узнаете, может ли честный прокурор стать честным депутатом. А заодно – может ли нечестный прокурор стать честным депутатом. А заодно – может ли честный прокурор стать нечестным депутатом. Ну и т.п. Наталья по-депутатски емко отвечает на вопросы. Привожу краткий пример. Ее конкретно спрашивают, мол, обнаруженные у полковников десятки миллиардов рублей – это преступный общак? На что она смело отвечает, что это – позор правоохранительной системы! Остальное – в том же духе.

Также в номере

Перелистывая страницы еженедельника, натолкнулся на парочку небольших заметок. Одна – о том, что экспорт в Китай куриных лапок постепенно налаживается, уже отправлена первая тысяча тонн. Понятно, как называют их по аналогии с «ножками Буша».

Вторая – о том, что англичане, несмотря на серьезное охлаждение двусторонних отношений (вспомнить бы, а с кем у нас подобного нет), плотно интересуются русской кухней. В списке блюд я обнаружил набор для пикника: окрошка, гречневый винегрет (?!), маринованные огурцы и пирог из манной крупы. По прочтении сделал вывод, что их шпионы явно плохо познакомились с нашим укладом. Не бывали они на наших пикниках. Манный, видите ли пирог…

Очень интересно

Главная тема сегодняшней «Амурской правды», судя по первополосному анонсу, – история о том, как Благовещенск завоевал, а потом потерял звание российского Лас-Вегаса. А и действительно, все помнят, что казино в недавнем прошлом можно было встретить буквально на каждом шагу. Из них сутками не вылезали игроманы. Но потом кто-то «наверху» решил перенаправить денежный поток. В материале Елены Павловой много интересных эпизодов, цифр и мнений бизнесменов. Не пропустите!

И обратите внимание на подборку Анны Дёровой, посвященную юбилею начала строительства БАМа. Какие имена! Какие люди! Какая была стройка! Заметная, яркая страница нашей истории!

На посошок

Завершаю «Комсомольской правдой», где рассказывается о том, как продолжаются зачистки коррупционеров в Дагестане, о том, что в стране более 60 тысяч долгостроев, о том, как покупателей дурачат на скидочных картах и что хранить деньги в золоте – всё равно, что выбросить. Под рубрикой «Особый случай» прочтете о том, как некий ревнивец похитил экс-жену и удерживал ее в плену.

Но все затмевается рассказами звезд кино и эстрады о том, как они выпивали с гаишниками. Не с нашими. Московскими. Наши-то гаишники не пьют. Да и звезд у нас нет.