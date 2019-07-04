После гибели детей в Белогорском районе будут проводиться сходы населения

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3 июля в администрации Белогорского района состоялось внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также заседание штаба КЧС. В связи с гибелью детей на озере были выработаны дополнительные меры профилактики несчастных случаев на водоемах.

На заседании комиссии присутствовали представители всех органов системы профилактики Белогорского района.

«На заседании были проанализированы ранее принятые профилактически меры: реализация дополнительного плана мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними детьми, – пояснила секретарь комиссии Мария Кушарова. – Стоит отметить, что вопросы занятости и оздоровления детей начали обсуждать на заседаниях межведомственного консилиума, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также на совещаниях с главами сельсоветов района еще в феврале».

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорского района, по итогам заседания было принято решение усилить работу с родительской общественностью района. Главы сельсоветов проведут сходы населения с обсуждением вопросов безопасности детей. Повторно будут проведены рейды для проверки наличия запрещающих баннеров, знаков, табличек и надписей вблизи водоемов и потенциально опасных объектов: разрушенные здания и сооружения. На территориях сельсоветов пройдут расширенные заседания координационных советов.

Как сообщало Амур.инфо, днем 2 июля в водоеме у села Комиссаровка Белогорского района нашли тела двух братьев 8 и 13 лет. По данному факту следователи проводят доследственную проверку. По информации источника агентства, семья погибших на учете не состояла и считается благополучной.