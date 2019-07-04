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Переменно облачно, грозы: прогноз погоды в Приамурье на 4 июля

Переменно облачно, грозы: прогноз погоды в Приамурье на 4 июля
Фото: Амур.инфо

4 июля в Амурской области переменно облачно, в большинстве районов дожди, грозы. Ветер на юге южный, на севере – северо-восточный. Его скорость составляет 5-10, при грозе – порывы 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха в южных районах поднимется до плюс 22...27, в северных – до 19...24, в дожде опустится до 15 градусов.

В Благовещенске переменная облачность, в вечернее время кратковременный дождь, гроза. Дует юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 25...27 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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