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В Приамурье возбудили уголовное дело по факту хищения кооперативами у граждан 2 миллионов

В Приамурье возбудили уголовное дело по факту хищения кооперативами у граждан 2 миллионов
Фото: Амур.инфо

В Амурской области по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту хищения кредитными потребительскими кооперативами средств граждан на сумму более 2 миллионов рублей.

Прокуратура Благовещенска провела проверку исполнения законодательства о кредитной кооперации КПК «Сибирский сберегательный союз регионов» и КПК «Советский сберегательный союз регионов». Было установлено, что «Сибирский сберегательный союз регионов» и «Советский сберегательный союз регионов», в нарушение федерального закона «О кредитной кооперации» и предписаний Банка России, вели прием новых членов и выдачу займов жителям Амурской области, незаконно привлекли денежные средства граждан на сумму более 2 миллионов рублей.

Для устранения нарушений руководителям потребительских кооперативов были внесены представления. Кроме того, прокуратурой города в отношении кооперативов и их должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях по части 9 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России). Одновременно с этим прокурор Благовещенска направил материалы проверки в правоохранительные органы – в порядке части 2 статьи 37 УПК РФ, для решения вопроса об уголовном преследовании.

СО МО МВД России «Благовещенский», рассмотрев указанные материалы, возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств неустановленными лицами из числа руководителей кооперативов по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере), сообщает прокуратура Амурской области.

Устранение нарушений и расследование уголовного дела – на контроле городской прокуратуры.

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#происшествия #финансы

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