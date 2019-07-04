Ученые: физкультура поможет забеременеть женщинам с проблемами

Шанс на деторождение женщинам, имеющим проблемы с репродуктивным здоровьем, могут дать физические упражнения. Это выяснили ученые из Университета Квинсленда в Австралии. Научная статья по итогам проделанной работы опубликована в журнале Human Reproduction Update.

В результате исследований, которые проводили доктор Габриэла Мена (Gabriela Mena) и её коллеги, оказалось, что те женщины, которые занимались физическими упражнениями, и те, которые лечились от бесплодия стандартными методиками имели примерно равные шансы забеременеть. Также выяснилось, что физически активные женщины имеют больше шансов забеременеть, чем женщины, которые не занимаются спортом и не проходят лечение от бесплодия.

«Это говорит о том, что физическая активность может быть столь же эффективной, как обычно используемые методы лечения бесплодия. [Упражнения] могут быть доступной альтернативой либо дополнением к этим очень дорогим методикам лечения», – считает доктор Мена.

Но пока специалисты не могут обозначить какой-то определённый тип физической активности как наиболее эффективно повышающий вероятность зачатия. По её мнению, сочетание аэробных и силовых тренировок может быть полезным для улучшения репродуктивного здоровья, пишут «Вести».