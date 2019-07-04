Астрологический прогноз на 4 июля

Восход Солнца: 04:25

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Раке.

Овен. Звезды сулят успех в сфере профессиональной деятельности. Увлеченность делом и потрясающая работоспособность положительно скажутся на результатах работы. Со второй половины дня возможны некоторые трудности, которые не следует принимать близко к сердцу: кажущиеся неудачи обернутся успехом.

Телец. Конец недели должен быть полностью посвящен решению домашних проблем, отдыху и семейному досугу. Не стоит назначать на этот день встречи или приглашать гостей. Многие из вас не смогут быть радушными хозяевами и почувствуют дискомфорт и усталость.

Близнецы. Не отправляйтесь в дорогу, не занимайтесь делами, которые связаны с поездками, даже поездки по городу следует свести к минимуму. Будьте осторожны с электричеством. Вас ждет сюрприз: будьте готовы к приему неожиданных гостей. Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности. Встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Однако не проявляйте излишней настойчивости в достижении поставленной цели, так как этим можете свести на нет все ваши усилия.

Рак. День серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания и будьте предельно внимательны и осторожны в общении, дабы не задеть самолюбие партнеров, не вызвать их ревности или зависти.

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Лев. Этот день может продолжить благоприятные тенденции предыдущего дня. В профессиональной сфере многие могут оказаться со своими предложениями на более высокой ступеньке служебной лестницы. Но это не избавит вас от решения текущих проблем. Желательно разобраться в мелких неурядицах, не откладывая их на потом.

Дева. Полноценный отдых на свежем воздухе и хороший сон помогут снять напряжение. Проявите свою любовь к близким, оставив сомнения и недовольства. Скоро вам представится возможность получить результат, которого вы так давно ждали.

Весы. Неблагоприятный день для коммерческой деятельности и заключения финансовых сделок. Вероятны финансовая неудача или серьезные трудности в сфере профессиональной деятельности. Просчитайте вероятные расходы и реальные доходы: это поможет эффективно решить все хозяйственные дела. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь.

Скорпион. Сегодня возможны резкие смены настроений. Ваше честолюбие может перейти в упрямство, энергичность — во внутреннее напряжение, а внешняя активность — в натянутость отношений с окружающими. Вам пойдет на пользу посещение храма. Если финансовое положение позволяет, пожертвуйте часть своих денег церкви, не забудьте и о нищих.

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Стрелец. Негативный день, когда обманы, непонимание и клевета будут всячески мешать гармоничным отношениям. Вам придется активно отстаивать свои жизненные принципы. Вероятны конфликты с окружающими. Не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Постарайтесь сохранять спокойствие.

Козерог. Этот день обещает хорошее самочувствие и душевное равновесие. Отношения между партнерами будут стремиться к гармонии. Исключите агрессивность, так как это может вызвать только раздражение. Вечером возможны легкая депрессия, резкие смены настроения или нервный стресс. Плохой знак — порез или кровь.

Водолей. Благоприятный день, несущий спокойствие, обретение новых источников заработка. Возможны некоторые положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Опасайтесь сплетен,чужих советов, клеветы завистников. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Рыбы. Неблагоприятный день для обращения к начальству или в общественные учреждения, смены работы или принятия важных решений. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми. Звезды предупреждают, что наступающий день может принести разочарование, которое возникло на основе общей усталости и ослабления организма.

Астролог: Вальдемар Небоходцев