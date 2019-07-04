«Велоночь с Амур.инфо»: как принять участие и о призах

В следующую субботу, 13 июля, пройдет 5-я, юбилейная «Велоночь с Амур.инфо». Принять участие в ней может любой, у кого есть велосипед. Платить ничего не нужно. Просто приехал, принял участие, еще и бонусом выиграл призы – это не единственный повод принять участие в велопробеге, есть еще несколько весомых. Но обо всем по порядку.

ПОВОД 1: БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ

Давайте откровенно! Если мероприятие предполагает массовость, зачастую за участие в нем необходимо платить. «Велоночь с Амур.инфо» всегда была бесплатной, и 2019-й – не исключение. Не упускайте возможность, как говорится, пользуйтесь, пока дают.

ПОВОД 2: ЭТО НЕ СОРЕВНОВАНИЕ НА СКОРОСТЬ

Определенных победителей в нашем велопробеге нет. Ими считаются все, кто на него приехал! Это не соревнование – кто приедет первым, а приятный вечерне-ночной вело-досуг в окружении таких же энтузиастов, как вы.

ПОВОД 3: РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ

Ничего оплачивать или что-то покупать, чтобы принять участие в розыгрыше, не нужно! Вы приезжаете, регистрируетесь и получаете наклейку с номером. В конце велопробега по этим номерам розыгрыш и проведут. А еще есть шанс выиграть приятный подарок от портала Амур.инфо. Для этого необходимо сделать прикольные фото на фоне фотозоны Амур.инфо, опубликовать его у себя в Инстаграме и поставить заданный необходимый хэштег. В понедельник, 15 июля, мы объявим победителя.

ПОВОД 4: ПРОДУМАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАСКУЧАТЬ НЕ УСПЕЕТЕ

Сбор и регистрация велосипедистов начинается в 20:00, а в 21:30 – построение на заезд. Чтобы вы за 1.5 часа не заскучали, для вас организовали развлекательную программу, состоящую из выступления музыкальной группы, конкурсов и фотозон.

ПОВОД 5: ВЫЙТИ ИЗ СВОИХ ЧЕТЫРЕХ СТЕН И ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ

Подарки подарками, но не это должно быть вашей главной целью! Ведь смысл мероприятия в том, чтобы объединить хотя бы на один вечер людей со схожими интересами. «Ой, а мне не с кем…» – об этом даже не думайте! Смело приезжайте, знакомьтесь и приятно проводите время! Ежегодно «Велоночь» собирает открытых к общению и знакомству людей. К слову, приглашение на участие в велопробеге было выслано и губернатору области – Василию Орлову.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО НА ПАМЯТЬ

Ну а теперь о не менее важном – организационных моментах. Участие могут принять велосипедисты возрастом не младше 14 лет. При этом все подростки должны быть в сопровождении родителей. Наличие фонариков и светоотражателей – обязательное условие.

В 20:00 возле ОКЦ начнется регистрация участников заезда. Необходимо заполнить анкету и получить наклейку с номером. В это же время будут проходить развлекательные программы.

В 21:30 – построение велосипедистов на площади ОКЦ.

В 22:00 – старт заезда. Движение транспорта на участке, по которому будут двигаться участники велопробега, полностью перекроют. Финишируют они на точке старта – на площади ОКЦ. Мероприятие пройдет под контролем экипажей ДПС и скорой помощи. Также следить за порядком в велорядах будут волонтеры от федерации мультиспорта «Амурбайк».

По окончании велопробега (примерно в 23:00) состоятся розыгрыш подарков и коллективное фото на память.

Мероприятие проводится совместно с федерацией мультиспорта «Амурбайк» при поддержке городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи. Возрастная маркировка – 12+.

Генеральный спонсор: образовательный центр «Лидер» (репетиторство по основным предметам, курсы по скорочтению, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ).



Партнер проекта: Магазин-склад бытовой техники Hisense.