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В Благовещенске неделю ищут девочку-подростка

В Благовещенске неделю ищут девочку-подростка

В Благовещенске объявлена в розыск 14-летняя девочка. 28 июня она ушла из дома. По данным поисковиков, может находиться в общественных местах, торговых центрах.

Девочке на вид 14–15 лет, рост 165 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Одета в синие джинсы, черную футболку, белые кроссовки. Из особых примет – две родинки на левой щеке и на шее.

Всем, кто может знать о месте нахождения подростка, просят сообщить волонтерам поисково-спасательного отряда «Амур» по номерам: +7-914-581-01-57, +7-909-819-34-75 либо по телефонам полиции: (4162) 49-08-70, 59-47-38, 102.

Волонтеры ПСО «Амур» не откажутся от помощи тех, кто может помочь в поисках людей. Нужно участие как автомобилистов, так и пеших добровольцев.

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#дети #происшествия

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