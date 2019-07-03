Амурчане, пострадавшие от паводка на Селемдже, получат от 10 до 30 тысяч рублей

Информацию о проведенной работе по восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи гражданам на заседании правительства представили главе региона Василию Орлову. «В период с 25 по 30 июня вследствие прохождения паводка на реке Селемджа было зарегистрировано подтопление двух населенных пунктов, нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами Селемджинского района», – сказал заместитель председателя правительства области Владимир Кобелев.

После прошедшего паводка зарегистрировали подтопление 184 придворовых территорий, 157 придомовых участка и 29 жилых домов в селе Февральское, а также семи домов и 27 придворовых территорий в селе Бысса.

По итогам подворовых обходов, проведенных сотрудниками министерства социальной защиты населения Амурской области, из всего количества обследованных домов в селе Февральское в 29 домах отмечался уровень воды от 1,5 до 10 сантиметров от пола. В настоящий момент приняты заявления от граждан, они проходят проверку. В семь домов села Бысса также зашла вода. Заявления от граждан на рассмотрении. Семи семьям с детьми школьного возраста предложены путевки в детские лагеря. Трое ребят согласились отправиться на отдых, сообщает правительство Амурской области.

«Для оказания помощи пострадавшим гражданам за счет средств областного резервного фонда планируется выплатить единовременную помощь в размере 30 тысяч рублей на домовладение, в котором вода поднялась выше пола. Еще по 10 тысяч рублей будет выделено гражданам, утратившим урожай на приусадебных участках. Общая сумма выплат составляет более 2,9 миллиона рублей», – сказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

Помимо этого, планируется выделение адресной помощи на приобретение имущества первой необходимости в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего из средств областного бюджета по линии министерства социальной защиты населения. В настоящее время заявления на предоставление выплат проверяются. Первые выплаты поступят гражданам в начале следующей недели.

Для оказания помощи администрации по вопросу компенсации пострадавшим гражданам, утратившим урожай, в четверг, 4 июля, в Селемджинский район прибудут представители министерства сельского хозяйства Амурской области. В свою очередь министерство транспорта и дорожного хозяйства окажет содействие администрации Селемджинского района в проведении восстановительных работ на дорогах.

Как пояснил глава Селемджинского района Мухамед Беков, 4 июля в районе села Февральское начнутся работы по созданию канала для отвода воды, а также начнется дезинфекция территорий.