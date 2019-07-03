Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:22 0

Амурчане, пострадавшие от паводка на Селемдже, получат от 10 до 30 тысяч рублей

Амурчане, пострадавшие от паводка на Селемдже, получат от 10 до 30 тысяч рублей
Фото: amur.info

Со следующей недели в Амурской области планируется начать выплаты единовременной помощи жителям Селемджинского района. За дома, пострадавшие от паводка, выплатят 30 тысяч рублей, за погибший урожай – 10 тысяч рублей.

Информацию о проведенной работе по восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи гражданам на заседании правительства представили главе региона Василию Орлову. «В период с 25 по 30 июня вследствие прохождения паводка на реке Селемджа было зарегистрировано подтопление двух населенных пунктов, нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами Селемджинского района», – сказал заместитель председателя правительства области Владимир Кобелев.

После прошедшего паводка зарегистрировали подтопление 184 придворовых территорий, 157 придомовых участка и 29 жилых домов в селе Февральское, а также семи домов и 27 придворовых территорий в селе Бысса.

По итогам подворовых обходов, проведенных сотрудниками министерства социальной защиты населения Амурской области, из всего количества обследованных домов в селе Февральское в 29 домах отмечался уровень воды от 1,5 до 10 сантиметров от пола. В настоящий момент приняты заявления от граждан, они проходят проверку. В семь домов села Бысса также зашла вода. Заявления от граждан на рассмотрении. Семи семьям с детьми школьного возраста предложены путевки в детские лагеря. Трое ребят согласились отправиться на отдых, сообщает правительство Амурской области.

«Для оказания помощи пострадавшим гражданам за счет средств областного резервного фонда планируется выплатить единовременную помощь в размере 30 тысяч рублей на домовладение, в котором вода поднялась выше пола. Еще по 10 тысяч рублей будет выделено гражданам, утратившим урожай на приусадебных участках. Общая сумма выплат составляет более 2,9 миллиона рублей», – сказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

Помимо этого, планируется выделение адресной помощи на приобретение имущества первой необходимости в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего из средств областного бюджета по линии министерства социальной защиты населения. В настоящее время заявления на предоставление выплат проверяются. Первые выплаты поступят гражданам в начале следующей недели.

Для оказания помощи администрации по вопросу компенсации пострадавшим гражданам, утратившим урожай, в четверг, 4 июля, в Селемджинский район прибудут представители министерства сельского хозяйства Амурской области. В свою очередь министерство транспорта и дорожного хозяйства окажет содействие администрации Селемджинского района в проведении восстановительных работ на дорогах.

Как пояснил глава Селемджинского района Мухамед Беков, 4 июля в районе села Февральское начнутся работы по созданию канала для отвода воды, а также начнется дезинфекция территорий.

Просмотров всего: 80

#областная власть #соцзащита

распечатать


Спорт 11

Амурский спорт станет зрелищным: в Благовещенске построят арену на 700 зрителей
Общество 6

Правительство Приамурья открыло счет помощи для подтопленцев Иркутской области
Экономика

В Приамурье заканчивают принимать заявки на участие в проекте «Агростартап»
Общество

В Благовещенске обсудили аспекты работы социального такси
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь