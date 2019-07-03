В реке Тында выловили странного червя (видео)

В инстаграм-паблике Тынды опубликовали видеозапись, на которой запечатлен стакан воды с плавающим в нем тонким червем. «Кто-нибудь, подскажите, что это такое? Подвесной мост, река Тында», – комментирует закадровый голос.

В комментариях пользователи охотно поделились мнениями. «Это червь – конский волос. Залазит в половые органы и паразитирует. Сам боюсь купаться в реке у нас из за этой гадости», – признался подписчик. «Не паразитирует у людей, он селится только в рыбе и животных, если он попадет в человека, он не выживет. Так что не вижу повода бояться», – высказался читатель. «Все равно не очень приятно, если в тебя такой заползет», – переживает другой участник обсуждения.

«Здравствуйте. Сегодня в Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в Тынде была доставлена данная особь. После проведения лабораторных исследований выяснили, что этот гельминт относится к классу волосатики, семейству Gordius. Является безопасным для человека. Паразитирует на насекомых и мелких рыбах», – написали в комментариях.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился за комментарием к кандидату ветеринарных наук, доценту, заведующей кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и микробиологии ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ Зое Литвиновой.

«По внешнему виду соответствует представителям нематоморф – волосатик, конский волос, гордиацея. Паразитирует в организме насекомых. Действительно представляет опасность для человека. Например, дирофиляриоз, микробная загрязненность водоемов. По некоторым данным, наличие нематоморф свидетельствует об относительной чистоте водоема», – сообщила Зоя Александровна.