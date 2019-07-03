Жилинспекция Амурской области признана одной из лучших в России

Государственная жилищная инспекция Амурской области признана одной из лучших в России. Стали известны итоги первого квартала 2019 года во всероссийском рейтинге эффективности деятельности органов государственного жилищного надзора.

Деятельность ведомства эксперты оценили на 156 баллов. Согласно итогам федерального рейтинга, подведенным Минстроем России, такую же оценку получили ведомства Воронежской, Кемеровской, Нижегородской, Тюменской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Москвы и других регионов, сообщает «Интерфакс». Рейтинг составляется Минстроем России на протяжении нескольких лет. Важными показателями, по которым оценивается деятельность региональных госжилнадзоров, является исполнение выданных предписаний, публичность, информационная открытость органов власти, наличие и функционирование горячей линии и официального сайта инспекции.

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Елена Котейко