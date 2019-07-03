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Жилинспекция Амурской области признана одной из лучших в России

Жилинспекция Амурской области признана одной из лучших в России

Государственная жилищная инспекция Амурской области признана одной из лучших в России. Стали известны итоги первого квартала 2019 года во всероссийском рейтинге эффективности деятельности органов государственного жилищного надзора.

Деятельность ведомства эксперты оценили на 156 баллов.

Согласно итогам федерального рейтинга, подведенным Минстроем России, такую же оценку получили ведомства Воронежской, Кемеровской, Нижегородской, Тюменской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Москвы и других регионов, сообщает «Интерфакс».

Рейтинг составляется Минстроем России на протяжении нескольких лет. Важными показателями, по которым оценивается деятельность региональных госжилнадзоров, является исполнение выданных предписаний, публичность, информационная открытость органов власти, наличие и функционирование горячей линии и официального сайта инспекции.

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#ЖКХ

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Комментарии
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    2 часа назад

    Согласно итогам федерального рейтинга, подведенным Минстроем России, такую же оценку получили ведомства Воронежской, Кемеровской, Нижегородской, Тюменской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Москвы и других регионов, сообщает «Интерфакс». - Ну и что за лажа от АмурИнфо?

  • Оля111

    Оля111
    1 час назад

    Исправьте некорректный заголовок! На хотя бы "одной из лучших..." Ну смешно же)

  • Оля111

    Оля111
    1 час назад

    О, исправили, пока печатала коммент)

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    23 минуты назад

    Заголовок точно надо менять статьи. Одна из наилучших, т.е. лучшая из лучших??? Ну это же полный бред. Заголовок данной статьи должен быть такой, жилинспекция амурской области вошла в топ лучших инспекций России.

  • Пальмочка

    Пальмочка
    8 минут назад

    Ну если наша жил.инспекция одна из лучших, то даже не представляю, что в худших творится

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