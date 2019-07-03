В Белогорске продадут с торгов место под автомат с газировкой

В Белогорске пройдут открытые торги в форме аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта по специализации «Газированная вода». В аукционе на земельный участок площадью в один квадратный метр могут участвовать предприниматели и юридические лица.

«По одному квадратному метру на размещение автомата с газированной водой победитель торгов может получить у начальной школы № 200 по адресу: улица Садовая, 9, и возле сквера "Жемчужина" в микрорайоне Транспортный по адресу: улица Авиационная, 7», – рассказал зампредседателя комитета имущественных отношений Александр Синько.

Как сообщает администрация города, период работы нестационарного торгового объекта составит три года. Ежемесячная плата в бюджет Белогорска – всего 262 рубля.

Аукцион состоится 12 июля в 10:00. Его начальная цена – 1 574 рубля, шаг равен 10 % от начальной цены. Заявки на участие принимаются до 10:00 10 июля.