О женщине, выжившей в авиакатастрофе над Амурской областью, снимут фильм

Режиссер Дмитрий Суворов представил проект фильма «Одна». Это рассказ о судьбе Ларисы Савицкой – единственной выжившей после авиакрушения над Амурской областью в 1981 году.

В августе 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие возвращались из свадебного путешествия. На высоте 5 200 метров их самолет столкнулся с военным бомбардировщиком Ту-16. У пассажирского лайнера оторвало крылья и срезало верхнюю часть фюзеляжа. Единственной выжившей в этой страшной авиакатастрофе оказалась Лариса Савицкая, которая вместе с креслом упала в тайгу, где провела три дня.

В ожидании спасателей выжившая была вынуждена соорудить себе прибежище из обломков самолета, чехлов с сидений, вещей. Все эти дни шел дождь. «Когда спасатели меня обнаружили, они, кроме "му-му", ничего не могли выговорить. Я их понимаю. Три дня снимать куски тел с деревьев, а потом вдруг увидеть живого человека. Да и видок у меня был еще тот. Я была вся цвета чернослива с серебристым отливом – краска с фюзеляжа оказалась на редкость приставучей, мама ее потом месяц выковыривала. А волосы от ветра превратились в большой кусок стекловаты. Удивительно, но как только я увидела спасателей, ходить уже не могла. Расслабилась. Потом, в Завитинске, я узнала, что для меня уже и могила вырыта. Их рыли по спискам», – рассказала Лариса в интервью «Известиям» в 2002 году.

Историю Ларисы Савицкой режиссер Дмитрий Суворов услышал в телепередаче. Стал разыскивать Ларису. В Википедии было написано, что она умерла в 2013 году, однако режиссер не доверился ресурсу и продолжил поиски. На самом деле Лариса жива и здорова. Более того, пришла вместе с режиссером в Минкульт, чтобы поддержать проект. Когда она заговорила, в зале воцарилась гробовая тишина, а затем бурные аплодисменты. А кто-то выкрикнул: «Теперь после Википедии вы должны прожить еще 100 лет», – сообщает информационный портал ProfiCinema.

Как сообщает «Российская газета», в главной роли будут сниматься либо Юлия Хлынина, либо Полина Чернышова – авторы пока определяются, кто именно сыграет Ларису. Но точно знают, что мужа героини сыграет Сергей Бурунов.