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сегодня, 18:07 6

Благовещенский аэропорт заплатит больше 24 миллионов за шальную птицу

Благовещенский аэропорт заплатит больше 24 миллионов за шальную птицу
Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск страховой компании «СОГАЗ» и взыскал с Благовещенского аэропорта 24 891 629 рублей 93 копейки. Такие неприятные для аэропорта последствия повлек инцидент, случившийся почти четыре года назад. В двигатель самолета попала птица.

15 октября 2015 года из-за попадания птицы был поврежден двигатель воздушного судна Ил-96-300 RA-96019. Событие произошло на территории благовещенского аэропорта, деятельность по аэродромному обеспечению полетов которого осуществляет ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск». При расследовании специалисты установили факт неудовлетворительной экологоорнитологической обстановки в районе аэродрома. Согласно федеральным авиационным правилам «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», орнитологическое обеспечение полетов включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение столкновений воздушных судов с птицами.

АО «СОГАЗ», на основании договора страхования воздушных судов и гражданской ответственности авиаперевозчика, выплатило страховщику – ФГБУ «Специальный летний отряд "Россия"» страховое возмещение в размере 24 891 629 рублей 93 копеек. Эта сумма была выплачена в счет погашения убытков, вызванных ремонтом поврежденного двигателя. Тем самым право требования ФГБУ «Специальный летний отряд "Россия" к ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» о возмещении вреда в связи с наступлением страхового события перешло к АО «СОГАЗ».

В ходе рассмотрения дела Арбитражный суд Амурской области установил, что повреждения двигателя № 1 воздушного судна Ил-96-300 RA-96019 ФГБУ «СЛО «Россия» рейса РСД-033 получены 15 октября 2015 года в результате попадания постороннего предмета перед отрывом воздушного судна от взлетно-посадочной полосы, при выполнении в процессе разбега перед взлетом в аэропорту Благовещенск, что подтверждается проведенной судебной экспертизой.

Арбитражный суд Амурской области взыскал с ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск», на котором лежит обязанность по обеспечению безопасности полетов воздушных судов, в пользу АО «СОГАЗ» 24 891 629 рублей 93 копеек убытков в порядке суброгации.

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#суды #транспорт

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Комментарии
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  • dmitriy.28rus

    dmitriy.28rus
    3 часа назад

    Мне сегодня воробей в капот прилетел, куда обращаться за выплатой?!

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    dmitriy.28rus

    Мне сегодня воробей в капот прилетел, куда обращаться за выплатой?!



    При взлете или посадке?

  • vancentti

    vancentti
    3 часа назад

    самолет для перевозки VVIP для Министерства обороны России и находящийся на обслуживании самолет Ил-96-300 (регистрационный номер RA-96019 заводской номер 74393202019)

  • dmitriy.28rus

    dmitriy.28rus
    1 час назад

    Paster

    dmitriy.28rus

    Мне сегодня воробей в капот прилетел, куда обращаться за выплатой?!



    При взлете или посадке?

  • dmitriy.28rus

    dmitriy.28rus
    1 час назад

    Перелетал дорогу в неположенном месте...

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    dmitriy.28rus

    Мне сегодня воробей в капот прилетел, куда обращаться за выплатой?!



    В новости же написано - в СОГАЗ! )

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