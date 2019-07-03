Амурский спорт станет зрелищным: в Благовещенске построят арену на 700 зрителей

В Благовещенске построят самый большой в регионе спорткомплекс, рассчитанный минимум на 700 зрителей. Использовать арену можно будет для проведения международных и всероссийских соревнований. На базе ФОКа смогут заниматься амурские спортсмены и сборные команды РФ в период прохождения акклиматизации.

3 июля в амурском министерстве спорта рассказали о реализации на территории региона федерального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в нацпроект «Демография». Согласно планам российского правительства, к 2024 году каждый второй амурчанин должен систематически заниматься физкультурой и спортом. А именно: в регулярные тренировки предстоит вовлечь 82 % детей и молодежи, 55 % – людей среднего возраста и 19 % – амурчан старшего поколения.

Сейчас в Амурской области регулярно занимаются физкультурой 217 тысяч человек, то есть 29 %. Волейболом увлекаются более 13 тысяч человек, баскетболом – 12 тысяч, футболом более 10 тысяч спортсменов. 7 тысяч жителей занимаются единоборствами. Амурчанам доступны 35 региональных спортивных федераций и более 80 видов спорта.

«Для того, чтобы привлечь такую массу людей к систематическим занятиям спортом, мы, конечно, должны понимать где они должны заниматься, необходимо развитие инфраструктуры. (…) Без развития спортивной инфраструктуры мы не обойдемся, поэтому во всех муниципальных районах РФ планируется создать центры тестирования всероссийского физкультурного комплекса ГТО», – рассказал глава министерства физической культуры и спорта Юрий Кретов.

В этом году на реализацию госпрограммы из федерального и областного бюджетов выделено более 90 миллионов рублей. «Область получит средства из федерального бюджета на оснащение современным оборудованием 21 малой спортивной площадки. В этом году таких будет 8 в городах Шимановск, Завитинск, Благовещенск, селах Марково, Ромны, Новосергеевка, Черновка и поселке Токур. В следующем году современное обрудование установят на 4 площадках в городах Райчихинск, Сковородино, селе Новокиевский Увал и в Тындинском районе. С 2021 по 2023 год будут оборудоваться по 3 площадки ежегодно», – сообщила начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области Елена Ким.

Благовещенская площадка появится на базе регионального центра тестирования ГТО при центре развития спорта. Уже определен подрядчик. Планируется, что площадка откроется к 10 августа, ко дню физкультурника. Также в 2019 году новое оборудование получат два ФОКа открытого типа в городе Белогорске и в селе Томское. Спортценты будут доступны для школьников во внеурочное время и для взрослого населения.

«ФОК открытого типа представляет из себя многофункциональную площадку. Это может быть и хоккейная площадка, это может быть футбольное мини-поле с обрамлением беговыми дорожками синтетическими и небольшим тренажерным городком. Стоимость каждого набора спортивно-технологического оборудования – 25 миллионов рублей. Из 77 миллионов в этом году мы получаем 50 миллионов на оборудование ФОКов открытого типа», – пояснила Елена Ким.

В Благовещенске скоро развернется главная спортивная стройка региона. В 2021 году начнется подготовка к строительству аренды вместительностью 700 зрителей. Федеральный бюджет на его возведение выделяет 375 миллионов рублей. Будут ли дополнительные источники финансирования пока не сообщается. Ожидается, что ФОК сдадут в эксплуатацию в 2024 году.

«Он будет использоваться для проведения региональных, межрегиональных, так и всероссийских мероприятий. Очень много спортивных мероприятий запланировано на территории Азиатско-Тихоокеанского региона до 24 года. Поэтому, возможно, будет прохождение сборными командами РФ акклиматизации. Как раз с такой перспективой этот объект и будет строиться», – отметила начальник отдела оргработы.

Земельный участок для строительства спортивной арены пока не выбран. Предполагается, что новый Благовещенский ФОК сможет положительно повлиять на дальнейшее развитие международных отношений.

«Рекомендуют до трех направлений, чтобы этот ФОК мог реализовывать. Мы сейчас находимся в раздумьях, что нам там расположить. Хотя мы уже знаем, что у нас действительно развиваются восточные единоборства, различные виды единоборств, поэтому, скорее всего, одно из направлений этого центра будет связано с единоборствами. У нас не хватает действительно главной спортивной арены, где можно было бы всем нам прийти, посмотреть хорошие соревнования, побыть на зрительных местах, удобно расположиться», – пояснил Юрий Кретов.

В рамках нацпроекта внимание будут уделять и кадрам. Запланированы мероприятия по переподготовке и переобучению кадров. В областном министерстве признают, что кадровая проблема в амурском спорте стоит остро.

«Проблема существует, она еще более усугубилась. В 2015 году у нас был закрыт техникум физической культуры, который готовил эти кадры. Факультет физической культуры и спорта БГПУ, который готовит кадры, сейчас программы переориентированы, они направлены в основном на подготовку учителей физической культуры», – объяснил министр.

В Амурском педагогическом колледже также готовят учителей физической культуры, а не тренеров.

«Я выезжал и встречался с ректором Дальневосточной академии физической культуры, проговаривали вопрос о том, чтобы можно было открыть филиал этой академии у нас здесь в Амурской области и реализовывать здесь подготовку наших спортивных кадров.

Мы проговаривали с ректором БГПУ о том, чтобы при факультете физической культуры и спорта открыть тренерское отделение. Кадры действительно по всем видам спорта у нас стареют. Многие ведущие тренеры они уже предпенсионного и пенсионного возраста. Не смотря на то, что они до сих пор эффективно работают, мы уже сейчас реально понимаем о том, что с кадрами у нас действительно проблемы», – подчеркнул Юрий Кретов.

Проект «Спорт - норма жизни» будет действовать до 2024 года. Его бюджет составляет 570 миллионов рублей. Материальную поддержку получат и амурские спортсмены. Адресную помощь оказывают спортивным организациям, которые готовят спортивный резерв для сборных команд страны.

«С 2019 по 2024 год деньги получат 7 организаций: областная спортивная школа олимпийского резерва, областная спортивная школа, спортшколы №1 и №2 города Свободного, спортшколы №1 и №2 города Белогорска и спортшкола №2 города Тынды. На это из федерального бюджета в этом году выделена субсидия в размере более 7 миллионов рублей, из областного бюджета – 1 миллион рублей», – отметил министр.