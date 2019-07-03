Рита Грачёва, которой муж отрубил руки, сделала откровенную фотосессию (фото)

Инвалидность – это не приговор. Каждым днем своей жизни это доказывает Рита Грачева, которую изувечил муж. На днях девушка снялась в откровенной фотосессии. Она опубликовала снимки на своих страницах в соцсетях.

«После трагедии 11 декабря мне казалось (хотя мне и сейчас периодически это кажется),что теперь я не привлекательна! Для девушки, у которой особо не было изъянов, я превратилась в девушку без руки и со множеством шрамов на левой руке и ноге. Честно, я ещё не научилась до конца принимать себя такой. Иногда меня сильно расстраивает и раздражает что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видно 4 огромных шрама на ноге. Но сексуальность – это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. Это что-то глубже, где-то внутри!» – пишет Рита.

Фотографии сопровождают множество лайков: «красотка», «секси», «какие ножки» – это малая часть комплиментов от пользователей. Рита призналась, что это самая откровенная фотосессия в ее жизни, пишет «Комсомольская правда».

Трагедия в жизни Риты Грачевой произошла в декабре 2017-го. Муж посадил ее в машину и вывез в лес. Пара только подала документы на развод: мужчина подозревал Риту в измене. В лесу он связал жену, а потом приказал положить руки на пень. И начал кромсать Рите кисти, требуя, чтобы она сказала правду, что изменяла. Женщине не в чем было признаваться. Затем садист отвез ее в больницу и пошел сдаваться в полицию.

Московские врачи чудом пришили Рите левую руку по частям. Правую спасти не удалось. Сейчас Рита носит на правой руке протез. Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии.

А Рита воспитывает детей, после трагедии в соавторстве с мамой написала книгу, которая, по планам, выйдет осенью, и начала заниматься дайвингом.

Фото: личный архив