В Приамурье глава фирмы-застройщика обвиняется в злостном неисполнении решений суда

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Так, 82 гражданами были предъявлены исковые требования о взыскании с ООО «Хуа-Син» неустойки по договорам участия в долевом строительстве – на общую сумму около 12 миллионов рублей. Приставы установили, что гражданка Китая, зная о вступивших в законную силу решениях суда, уклонялась от их исполнения.

В мае 2018 года судебным приставом-исполнителем был наложен запрет на кассу ООО «Хуа-Син» производить расходование поступивших денежных средств – в размере 50 % от поступлений. Однако руководитель фирмы с мая по декабрь 2018 года через кассу ООО «Хуа-Син» провела более 2,5 миллиона рублей.

В августе 2018 года в распоряжение компании «Хуа-Дун» и компании «Рудоперспектива» по договорам долевого участия в строительстве были переданы 80 квартир общей стоимостью свыше 99 миллионов рублей. Это было сделано, чтобы ООО «Хуа-Син» избежало наложения ареста на ликвидное имущество. Полученные деньги гендиректор потратила на цели, не связанные с исполнением вступивших в силу решений судов, а также с погашением имеющейся у нее задолженности.

14 июня 2019 года уголовное дело было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, а 20 июня – передано в суд для рассмотрения. Гражданка КНР полностью признает свою вину, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.