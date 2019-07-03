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сегодня, 16:44 3

Правительство Приамурья открыло счет помощи для подтопленцев Иркутской области

Правительство Приамурья открыло счет помощи для подтопленцев Иркутской области
Фото: rtvi.com

В правительстве Амурской области открыли счет в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области. Получателем средств является министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.

Помочь пострадавшей от наводнения Иркутской области попросил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Правительство Приамурья ведет переговоры с правительством Иркутской области о потребности региона в стройматериалах и других видах помощи пострадавшим от стихии жителям. Как пояснила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина, пока эти потребности не подсчитаны. Кроме того, существуют сложности с доставкой помощи в таком виде в пострадавшие районы. «Поэтому нами принято решение собирать денежные средства, аккумулировать их на одном счете и перечислить пострадавшему региону», – сказала Татьяна Геннадьевна.

  1. Амур.инфо публикует реквизиты для перечисления денег от юридических и физических лиц для пострадавших в Иркутской области. Получатель: Минфин АО (ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», л/с 05928238861)
  2. ИНН 2801102671
  3. КПП 280101001
  4. БИК 041012001
  5. Банк Отделение Благовещенск
  6. р/сч40302810600004000001
  7. Назначение платежа: «Добровольные пожертвования для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в Иркутской области в 2019 году».
  8. ОКТМО 10701000
  9. КБК 000 0000 0000000 000 000

Наводнение в Иркутской области началось из-за проливных дождей. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, погибли 18 человек. Остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. За сутки вода ушла из 11 населенных пунктов. Всего из опасных зон эвакуированы почти 2,6 тысячи человек, среди которых почти 600 детей, сообщает правительство Амурской области.

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#областная власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    открыли, пусть перечисляют, з/п им позволяет.....

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    мелькало в сети,просрочка от мчс

  • Работник ЖКХ

    Работник ЖКХ
    40 минут назад

    А для своих земляков - амурчан они такой счет открыть не хотят? Я считаю, что сначала своей области нужно помогать, а потом уже лишнее другим регионам отдавать.

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