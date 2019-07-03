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сегодня, 17:20 0

Работа тяжелая, но нужная: благовещенцы поздравили сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

3 июля в стране отмечают День ГИБДД. Госавтоинспекция России в этом году празднует 83-й день рождения. В Амурской области службу в этой структуре несут около 800 человек, две трети из них – это сотрудники дорожно-патрульной службы, они ежедневно следят за порядком на дорогах региона.

Только за последние пять месяцев они выявили более 70 тысяч административных правонарушений за несоблюдение правил дорожного движения. Две тысячи из них касались вождения в нетрезвом виде.

Даже в праздник они продолжают нести службу на своем посту. В честь этой даты корреспондент «Альфа ТВ» собрал поздравления горожан сотрудникам ГИБДД и заодно узнал, довольны ли благовещенцы их работой.

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#транспорт

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